EU pod pritiskom aviokompanija zbog skupog goriva

Industrija traži privremeno ukidanje pravila o prtljazi, kompenzacijama i slotovima kako bi ostala konkurentna globalno

Europske zrakoplovne kompanije koriste krizu cijena goriva kako bi izvršile pritisak na Ujedinjeno Kraljevstvo i Bruxelles da povuku niz propisa kojima se protive, uključujući planove da se putnicima omoguće dva besplatna komada ručne prtljage na svakom letu. Lobističke skupine traže od političara da odustanu od niza mjera protiv kojih se industrija bori već godinama, uključujući nadolazeća pravila o prtljazi, ekološke naknade i izmjene sustava naknada za putnike, prenosi Financial Times.

Tvrde da takvi zahtjevi već stavljaju prijevoznike iz EU-a i UK-a u nepovoljan položaj te da ih treba ukinuti kako bi se lakše nosili s udvostručenjem cijena avionskog goriva posljednjih tjedana.

- Ja nisam započeo rat u Iranu. Pa zašto bih ja trebao snositi posljedice toga? Vlade bi trebale ukinuti pravila koja prisiljavaju aviokompanije na isplatu odšteta ako zbog nestašice goriva ne mogu letjeti, te da su mnoga pravila nametnuta industriji politički motivirana - rekao je József Váradi, izvršni direktor Wizz Aira.

EasyJet je već najavio veći gubitak nego što se očekivalo u proljetnim mjesecima, dok je njemačka Lufthansa otkazala 20 tisuća letova, navodeći da bi zbog viših troškova goriva bili neisplativi. Virgin Atlantic je također nedavno za Financial Times rekao da će ove godine teško ostvariti profit.

- Dosljedno tražimo ravnopravne uvjete. Kriza se produbila. Ovo su neke od mjera koje se mogu poduzeti, čak i privremeno, kako bi se donijelo olakšanje - rekao je jedan visoki rukovoditelj zrakoplovne kompanije.

Među najuočljivijim promjenama, Europski parlament razmatra treba li putnicima dopustiti da besplatno ponesu i drugi, veći komad ručne prtljage uz manji osobni predmet. Dok neke aviokompanije, poput British Airwaysa, to već dopuštaju, niskotarifni prijevoznici tvrde da bi ih to prisililo na povećanje cijena karata i stvorilo probleme njihovom poslovnom modelu, koji se oslanja na brzi obrt zrakoplova pri slijetanju.

- Natječemo se globalno. Ako bi SAD i Kanada uveli slična pravila o naknadama i prtljazi, bio bih zadovoljan, ali do tada nam takva pravila ovdje nisu potrebna - rekao je isti rukovoditelj.

Industrija također želi izmjene pravila o 'tankiranju unaprijed' (tankeringu), koja sprječavaju aviokompanije da natoče jeftinije gorivo prije ulaska u određenu regiju.

- Privremena suspenzija obveze protiv tankiranja, i to što prije, pomogla bi unijeti više jasnoće dok se aviokompanije nose s novim izazovnim okolnostima- Prošlo je više od 50 dana od početka ovog sukoba i trebat će tjedni da se opskrba vrati u normalu — potrebne su nam privremene prilagodbe EU pravila kako bismo prebrodili ovaj izazov - napisala je prošlog tjedna na LinkedInu Ourania Georgoutsakou, čelnica udruženja Airlines for Europe.

EU najavljuje fleksibilnost, ali bez drastičnih mjera

Aviokompanije također lobiraju za promjene koje bi smanjile troškove naknada putnicima za otkazane letove, prema riječima osoba upoznatih s raspravama. Promjene pravila o slotovima na zračnim lukama, koja zahtijevaju od aviokompanija da ih koriste ili riskiraju njihov gubitak čak i kada je potražnja mala, također su na popisu zahtjeva industrije.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva već je najavila da će aviokompanijama omogućiti da zatraže izuzeće od pravila 'iskoristi ili izgubi' ako nestašica goriva sprječava obavljanje letova. Dodali su i da to znači da se aviokompanije mogu usredotočiti na smanjenje poremećaja za putnike, umjesto da osjećaju pritisak da obavljaju letove samo kako bi zadržale svoje slotove.

U Bruxellesu, kreatori politika nevoljko mijenjaju zakonodavstvo koje regulira industriju, ali zemlje poput Portugala izrazile su zabrinutost zbog utjecaja visokih cijena goriva na turizam.

Za sada su europski dužnosnici poručili da su spremni djelomično popustiti industriji, koja podržava više od pet milijuna radnih mjesta u regiji, ali samo privremeno.

- Dopustit ćemo fleksibilnosti u vezi sa slotovima na aerodromima, pravilima o tankiranju, obvezama javne usluge i pravima putnika - rekao je povjerenik za promet i turizam Apostolos Tzitzikostas prošlog tjedna, obećavši 'privremene promjene zakonodavstva' ako se situacija pogorša.

Tzitzikostas je, međutim, rekao da neće pozivati ljude da manje putuju zbog krize. Naglasio je da nema potrebe u ovom trenutku intervenirati u način na koji ljudi žive, rade ili putuju.