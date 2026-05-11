Aviokompanije režu cijene jer putnici odgađaju ljetovanje

Zbog straha od nestašice goriva i poremećaja letova, europski putnici sve kasnije rezerviraju, a prijevoznici su počeli nuditi popuste.

Europske aviokompanije počele su snižavati cijene ljetnih letova kako bi potaknule rezervacije putnika koji odgađaju odluke o putovanju zbog straha od mogućih nestašica avionskog goriva i poremećaja u zračnom prometu nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca prije tri mjeseca, piše Financial Times.

Pozivajući se na prijevoznike, turističke agencije i analitičare, FT navodi da su upozorenja o mogućem ograničavanju opskrbe avionskim gorivom potaknula dio europskih potrošača da odgode rezervacije ljetovanja ili razmotre domaće destinacije.

– Živimo u vremenu koje u mnogočemu podsjeća na pandemiju. I dalje nemamo jasnu sliku o tome kako će tržište izgledati u idućim mjesecima – rekao je glavni izvršni direktor Turkish Airlinesa Murat Şeker.

Pad cijena letova

Analiza Financial Timesa, temeljena na podacima Google Flightsa, pokazuje da su između 9. travnja i 6. svibnja cijene letova za 27 od 50 najpopularnijih europskih ruta prema Mediteranu pale. Na 15 ruta pad cijena iznosio je 10 posto ili više, dok je na osam ruta zabilježen pad od najmanje 20 posto.

Najveći pad cijena zabilježen je na relaciji Milano – Madrid, gdje su letovi pojeftinili i do 44 posto. Među rutama na kojima su cijene osjetnije pale nalaze se i London Heathrow – Nica, Manchester – Palma de Mallorca te London Gatwick – Barcelona.

Analitičar Barclaysa Andrew Lobbenberg ocjenjuje da su aviokompanije i turističke tvrtke u svojevrsnoj ‘igri povjerenja’ s putnicima, nastojeći ih uvjeriti da rezerviraju unatoč neizvjesnosti.

– Europski putnici doslovno su zakočeni neizvjesnošću. Rezerviraju kasnije, a aviokompanije ih pokušavaju motivirati nižim cijenama – rekao je Lobbenberg.

Ljetovanje u svojoj zemlji

Istraživanje Ipsosa pokazalo je da je petina britanskih potrošača već ove godine odustala od međunarodnog putovanja i odlučila ljetovati u vlastitoj zemlji, dok još petina razmatra istu opciju.

Istodobno, aviokompanije širom svijeta već su iz svibanjskih rasporeda izbacile oko dva milijuna sjedala, dijelom zbog skupljeg goriva, a dijelom zbog slabije potražnje.

Izvršni direktor Wizz Aira József Váradi rekao je da se potražnja još može potaknuti, ali uz cijenu pada marži.

– Možete stimulirati potražnju, ali to kratkoročno znači niže cijene – rekao je Váradi.

Goldman Sachs upozorava da bi pojedine europske zemlje, posebno Ujedinjeno Kraljevstvo, mogle tijekom ljeta doći do vrlo niskih zaliha avionskog goriva ako Hormuški tjesnac ostane zatvoren dulje vrijeme.

Otkazat će se do 15 posto letova?

Prema procjeni Barclaysa, tijekom ljetne sezone moglo bi biti otkazano između 5 i 15 posto letova, ovisno o tome hoće li se promet kroz Hormuz u potpunosti normalizirati. I Croatia Airlines u idućem nedavno je najavila da reže oko 900 letova, odnosno približno pet posto planiranih operacija, zbog snažnog rasta cijena goriva.

Iako analitičari ne očekuju kolaps europskog zračnog prometa, jasno je da se ovogodišnja sezona, baš kao što je ovoga vikenda upozorio i hrvatski ministar turizma Tonči Glavina, sve više pretvara u borbu za povjerenje putnika, kasne rezervacije i agresivnije popuste.