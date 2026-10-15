ITS Split dobitnik Hrvatske velike nagrade sigurnosti 2026.

Grad Split, KING ICT i Ericsson Nikola Tesla nagrađeni su u kategoriji Najreprezentativniji projekt sustava sigurnosti

Projekt 'ITS – Inteligentni transportni sustav' dobitnik je Hrvatske velike nagrade sigurnosti 2026. u kategoriji Najreprezentativniji projekt sustava sigurnosti. Žiri je nagradu dodijelio Gradu Splitu te tvrtkama KING ICT i Ericsson Nikola Tesla, koje su zajedno implementirale sustav za nadzor i upravljanje gradskim prometom.

Nagradu je u ime KING ICT-a preuzeo Plamenko Barišić, predsjednik Uprave KING ICT-a.

- Split je ovim projektom dobio tehnološki temelj za upravljanje gradskim prometom kao cjelinom, a ne svakim raskrižjem zasebno. Projekt je bio složen i zahtijevao je blisku suradnju svih partnera, zato nam je ova nagrada sigurnosne struke posebno vrijedna - rekao je Barišić.

Promet se prilagođava stanju na cestama

Inteligentni transportni sustav uveden je kako bi se prometom u Splitu upravljalo prema stvarnim uvjetima, osobito u razdobljima najvećih opterećenja. Povezuje 83 raskrižja, semafore, kamere, javni prijevoz i žurne službe, a promet se nadzire iz Centra za kontrolu i nadzor prometa.

Semafori više ne rade samo prema unaprijed zadanim programima. Podaci o broju vozila, duljini kolona i opterećenju pojedinih smjerova koriste se za prilagođavanje signalnih planova stanju na prometnicama.

Projekt je obuhvatio izgradnju infrastrukture na raskrižjima i povezivanje svih dijelova s centralnom prometno-upravljačkom platformom. Razvijene su i aplikacije za informiranje putnika.

Što je isporučio KING ICT

KING ICT izgradio je visokodostupnu IT i optičku komunikacijsku infrastrukturu te isporučio semaforske uređaje nove generacije, kamere s videoanalitikom, sustav za praćenje kvalitete zraka i promjenjive prometne znakove. Svi su elementi povezani s centralnim sustavom kako bi operateri na jednom mjestu imali pregled prometa i mogli pravodobno reagirati.

Dio rješenja je i FED (Fusion Edge Device), uređaj koji je razvio KING ICT. On povezuje podatke s kamera sa semaforskom logikom i omogućuje prilagođavanje zelenog svjetla trenutačnoj prometnoj potražnji.

Analitika za pametnije planiranje grada

Prikupljeni podaci s terena operaterima pružaju uvid u prometne tokove u stvarnom vremenu. Kroz naprednu analitiku i izradu O-D matrica, koje prikazuju kretanje vozila između pojedinih gradskih zona tijekom dana, Grad Split i prometni stručnjaci dobivaju precizan temelj za dugoročno planiranje i optimizaciju gradske prometne mreže.