Biznis i politika

Satelitski lov na bespravnu gradnju kreće sljedeće godine

4. listopada 2026.
Hydraulic crusher excavator backoe machinery working on site demolition
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Edis Felić
Edis Felić
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eProstorna inspekcija uspoređivat će snimke i podatke o dozvolama, ali detektirana promjena neće sama biti dokaz nezakonite gradnje

Aplikacija eProstorna inspekcija trebala bi tijekom 2027. postati potpuno funkcionalna, poručuju iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Promjene u prostoru pratit će se uspoređivanjem satelitskih snimaka iz različitih vremenskih razdoblja, a sustav će automatiziranim metodama prepoznavati lokacije na kojima se pojavila nova gradnja ili druga promjena.

Otkrivene promjene uspoređivat će se s podacima o izdanim aktima za gradnju i uporabu, katastarskim česticama, vlasništvu i drugim službenim evidencijama. Ako sustav prepozna gradnju za koju u povezanim bazama ne postoji odgovarajući akt, o tome će obavijestiti nadležna tijela kako bi provjerila stanje na terenu.

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#Eprostorna Inspekcija#Ministarstvo Graditeljstva#Bespravna Gradnja#King Ict#Satelitske Snimke#Kazneni Zakon
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