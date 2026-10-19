OIV izgradio 14 antenskih stupova za bolju digitalnu povezanost ruralnih područja

Predstavljeni rezultati projekta 'Izgradnja pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture'

Na završnoj konferenciji održanoj 19. listopada 2026. u Zagrebu, OIV je predstavio rezultate projekta „Izgradnja pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture”, usmjerenog na unapređenje digitalne povezanosti ruralnih i rijetko naseljenih područja Republike Hrvatske. Projekt se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u skladu s ugovornim okvirom i nadležnostima uključenih institucija, među kojima su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

Dostupnost kvalitetne digitalne infrastrukture jedan je od ključnih preduvjeta gospodarskog razvoja, konkurentnosti i ravnomjernog razvoja svih dijelova Hrvatske. Istodobno, ruralna i rijetko naseljena područja suočavaju se s izazovima u razvoju komunikacijskih mreža, ponajprije zbog visokih troškova izgradnje infrastrukture i ograničenog komercijalnog interesa operatora.

Svrha projekta bila je odgovoriti na te izazove izgradnjom pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture koja omogućuje operatorima postavljanje vlastite aktivne opreme i razvoj naprednih komunikacijskih usluga. Time se stvaraju preduvjeti za smanjenje digitalnog jaza između urbanih i ruralnih sredina te za ravnomjerniji razvoj elektroničkih komunikacija u Hrvatskoj.

U okviru projekta OIV je izgradio 14 samostojećih antenskih stupova te osigurao potrebne infrastrukturne preduvjete za smještaj komunikacijske opreme. Uz to su sklopljeni ugovori s operatorima kojima je omogućen veleprodajni pristup izgrađenoj pasivnoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi. Trenutačno je u tijeku postavljanje aktivne komunikacijske opreme na izgrađenim lokacijama, čime će se građanima i drugim korisnicima na tim područjima omogućiti korištenje 5G usluga te kvalitetniji pristup suvremenim digitalnim uslugama.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.904.440,90 eura, od čega je 6.351.562,63 eura bespovratnih sredstava, a razdoblje provedbe projekta je od 12. prosinca 2022. do 31. listopada 2026. godine.

U svom obraćanju član Uprave i direktor OIV-a Denis Nikola Kulišić zahvalio je svim sudionicima projekta, posebno suradnicima, izvođačima i uključenim institucijama na podršci i suradnji, a projektnom timu OIV-a na stručnosti, predanosti i ustrajnosti tijekom provedbe.

„Ovakvi projekti pokazuju kako razvoj komunikacijske infrastrukture nije samo pitanje tehnologije, već i dugoročnog promišljanja o potrebama društva i gospodarstva. Uloga OIV-a pritom je prepoznati infrastrukturne potrebe, razvijati održiva rješenja koja odgovaraju i na zahtjevnijim lokacijama te stvarati uvjete za daljnja ulaganja u komunikacijske mreže.

Kada smo započeli s provedbom projekta, znali smo da nas očekuje zahtjevan zadatak. Izgradnja infrastrukture podrazumijeva brojne tehničke, administrativne i organizacijske izazove, a svaka lokacija nosi svoje specifičnosti. Upravo zato današnji rezultati imaju dodatnu vrijednost.

Iako se projekt približava završetku, njegov stvarni učinak tek slijedi. Izgrađena infrastruktura omogućit će daljnji razvoj komunikacijskih usluga i pridonijeti smanjenju digitalnog jaza između urbanih i ruralnih područja. Vjerujem da ćemo iskustva stečena tijekom provedbe i uspostavljena partnerstva iskoristiti i u budućim projektima”, rekao je Kulišić.

Lokacije obuhvaćene projektom nalaze se na području 12 hrvatskih županija: Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Karlovačke, Zagrebačke, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske i Šibensko-kninske županije.

Dugoročno se očekuje da će projekt pridonijeti boljoj digitalnoj povezanosti lokalnih zajednica, povećanju atraktivnosti ruralnih područja za život i poslovanje te stvaranju povoljnijih uvjeta za gospodarski razvoj i digitalnu transformaciju. Dostupnija digitalna infrastruktura pridonijet će i učinkovitijem pružanju javnih usluga te omogućiti stanovnicima ruralnih područja ravnopravniji pristup digitalnim sadržajima, uslugama i prilikama koje donosi suvremeno digitalno društvo.