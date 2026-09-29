Hrvatska zatražila zadnjih 2,7 milijardi iz NPOO-a, Rimac vraća novac

Rimčeva tvrtka mogla bi vratiti više od 80 milijuna eura, dok Europska komisija ocjenjuje završnih 153 pokazatelja NPOO-a

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak je poslao objedinjeni završni, deveti i deseti zahtjev za plaćanje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), vrijedan 2,7 milijardi eura.

Time je Hrvatska ušla u završnicu petogodišnje provedbe jednog od financijski najvažnijih europskih programa, ali konačni obračun još nije gotov. Među projektima za koje tek treba utvrditi što će od troškova biti priznato nalazi se i projekt robotaksija tvrtke Project 3 Mobility, danas Verne.

Prema Vladinu priopćenju, rok za provedbu svih mjera iz NPOO-a istekao je 31. kolovoza, a sada slijedi evaluacija Europske komisije i Gospodarskog i financijskog odbora EU-a. Završna plaćanja za preostala 153 pokazatelja očekuju se do kraja 2026. godine.

– Mi smo kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti proveli 78 reformi, kroz 162 reformska pokazatelja realizirali 244 investicijska pokazatelja. Do sada smo ostvarili stopostotnu uspješnost – rekao je Plenković na sjednici Vlade.

Vlada pritom navodi da je Hrvatska do sada iz NPOO-a povukla 7,3 milijarde eura te da je Europska komisija potvrdila ispunjenje svih pokazatelja obuhvaćenih dosadašnjim zahtjevima za plaćanje.

Rimčev projekt pred završnim obračunom

Istodobno se raspetljava i jedan od najpraćenijih projekata financiranih iz NPOO-a. Mate Rimac odnosno njegova tvrtka Project 3 Mobility mogli bi vratiti više od 80 milijuna eura javnog novca dobivenog za razvoj zagrebačkih robotaksija, piše Index.

Tvrtka je posljednjeg dana roka predala završni zahtjev za nadoknadu sredstava Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje (SAFU), a prema neslužbenim informacijama Indexa, u završnoj dokumentaciji ne traži priznavanje preostalog dijela isplaćenog predujma iz europskih sredstava.

SAFU je još ranije Indexu potvrdio da je od 89,75 milijuna eura isplaćenog predujma dosad opravdano oko 8,77 milijuna eura, dok oko 80,98 milijuna eura nije opravdano.

Koliki će iznos tvrtka na kraju morati vratiti, tek treba utvrditi SAFU. Rok za donošenje odluke je 60 dana od primitka zahtjeva, uz mogućnost traženja dodatnih informacija. Ako SAFU zatraži dopunu dokumentacije, tijek roka prekida se do njezine dostave.

Otvoreno je i pitanje hoće li SAFU priznati dosad opravdanih 8,77 milijuna eura ili će zbog eventualnog neispunjavanja ugovorenih obveza zatražiti povrat većeg, pa i cjelokupnog isplaćenog predujma.

Za projekt razvoja potpuno autonomnog električnog vozila i prateće infrastrukture Project 3 Mobilityju odobreno je ukupno 179,5 milijuna eura bespovratne potpore iz NPOO-a, a predujam od 89,75 milijuna eura isplaćen je u srpnju 2023. Projekt je završio 30. kolovoza ove godine, nakon čega slijedi konačna provjera ostvarenih ciljeva i prihvatljivih troškova.

Iz Project 3 Mobilityja potvrdili su Indexu da su svi izvještaji i prateća dokumentacija predani u roku i u skladu s ugovornim obvezama.

Posljednjih 153 pokazatelja

Upravo primjer Project 3 Mobilityja pokazuje zašto slanje završnog zahtjeva ne znači i automatsku isplatu preostalih 2,7 milijardi eura. Isplate iz Mehanizma za oporavak i otpornost vezane su uz ostvarenje unaprijed dogovorenih reformi, ciljeva i pokazatelja, a njihovo ispunjenje sada mora potvrditi Europska komisija.

Vlada ističe da se uspješnost NPOO-a ne mjeri samo iznosom povučenog novca nego provedenim reformama i investicijama. Plan obuhvaća ulaganja od javne uprave, pravosuđa, zdravstva, tržišta rada i obrazovanja do energetike, prometa, digitalizacije, obnove i povećanja konkurentnosti gospodarstva.

Hrvatskoj je iz NPOO-a bilo dostupno ukupno oko deset milijardi eura, što odgovara približno 13 posto godišnjeg BDP-a. Prema Vladi, po tom je omjeru Hrvatska bila pri samom vrhu EU-a, iza Grčke.

– Mislimo da smo zaista učinili maksimum u proteklih pet godina u provedbi instrumenta EU iduće generacije i time osigurali značajna sredstva za brojne sektore ulaganja, uključujući i obnovu od potresa – rekao je Plenković.

Slanjem posljednjeg zahtjeva završava nacionalna faza provedbe NPOO-a, ali ne i njegov financijski obračun. Europska komisija sada mora ocijeniti preostala 153 pokazatelja prije završnih isplata, a paralelno će se na razini pojedinih projekata, među kojima je i Project 3 Mobility, utvrđivati koji su troškovi prihvatljivi i koliko će već isplaćenog novca eventualno morati biti vraćeno.