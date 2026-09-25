Nataša Rapaić: Produktivnost će ovisiti o spoju ljudskog znanja i tehnologije

Širenje optike i 5G-a, razvoj AI-ja i kibernetičke sigurnosti ostaju prioriteti HT-a, uz sve veći fokus na razvoj zaposlenika

Telekomunikacijski sektor u 2027. ulazi u razdoblje u kojem će ulaganja u digitalnu infrastrukturu, umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost biti sve važnija, dok istodobno nedostatak stručnih kadrova i geopolitička neizvjesnost povećavaju pritisak na kompanije. Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma, ističe da HT nastavlja snažno ulagati u optičku i 5G mrežu, podatkovne centre i sigurnost, ali i u razvoj zaposlenika i nove načine rada. Smatra da će produktivnost sve više ovisiti o sposobnosti kompanija da spoje ljudsko znanje i tehnologiju.

HT pritom ne usporava investicijski ciklus. Kompanija je prošle godine uložila više od 268 milijuna eura, a među glavnim područjima ulaganja ostaju mrežna infrastruktura, podatkovni centri i kibernetička sigurnost.

-Hrvatski Telekom već godinama ima vrlo visoku razinu ulaganja, a četvrtinu prihoda reinvestiramo. Samo u 2025. investirali smo više od 268 milijuna eura, najviše na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu, a snažan investicijski tempo nastavili smo i ove godine. Investiramo disciplinirano gledajući dugoročnu vrijednost i uvijek s jasnim ciljem daljnjeg jačanja Hrvatske kao modernog, digitalnog društva. To potvrđuje i nedavno zaključena akvizicija regionalnog pružatelja širokopojasnih usluga PRO-PING-a, koja je nastavak naše strategije ulaganja u razvoj gigabitnih mreža diljem Hrvatske i snažnije digitalne povezanosti zemlje. Prioriteti ostaju daljnje širenje optičke i 5G mreže, razvoj podatkovnih centara, povećanje otpornosti ključnih sustava, kibernetička sigurnost te tehnologije koje omogućuju širu primjenu umjetne inteligencije – rekla je Rapaić.

Dugoročnost telekomunikacijskih ulaganja, ističe Rapaić, znači i da se odluke ne donose samo prema trenutnim gospodarskim kretanjima. Inflacija, cijene energije i stanje na tržištima kapitala dio su planiranja, ali infrastruktura zahtijeva znatno dulji investicijski horizont. U tom kontekstu pozitivno ocjenjuje i ulazak Hrvatske u OECD.

-Geopolitičku neizvjesnost, cijene energije, inflaciju i kretanja na tržištima kapitala svakako uzimamo u obzir pri planiranju, no telekomunikacijska infrastruktura ima izrazito dug investicijski horizont i naše odluke ne donosimo na temelju jednog ekonomskog ciklusa. Ulazak Hrvatske u OECD vidimo kao pozitivan signal. On dodatno potvrđuje institucionalnu i investicijsku zrelost Hrvatske, može povećati predvidljivost poslovnog okruženja i atraktivnost zemlje za međunarodni kapital. Za kompaniju poput HT-a, koja je jedan od najvećih privatnih investitora u Hrvatskoj, stabilno i predvidljivo investicijsko okruženje iznimno je važno – objašnjava predsjednica Uprave HT-a.

Uz ulaganja u infrastrukturu, jedan od ključnih izazova za telekom kompanije bit će dostupnost ljudi s odgovarajućim znanjima. HT zato kombinira zapošljavanje novih stručnjaka s razvojem postojećih zaposlenika, ali i sve većom primjenom automatizacije i umjetne inteligencije.

-Naš pristup temelji se na kontinuiranom razvoju naših zaposlenika, privlačenju novih stručnjaka, te korištenju potencijala automatizacije i umjetne inteligencije. AI već danas koristimo u različitim dijelovima poslovanja, od optimizacije operativnih procesa i boljeg razumijevanja potreba korisnika do upravljanja mrežom i povećanja energetske učinkovitosti. Sljedeći korak je još šira primjena AI-ja i agentskih rješenja koja mogu preuzeti dio rutinskih i administrativnih procesa. Cilj pritom nije jednostavno zamijeniti ljude tehnologijom, nego omogućiti zaposlenicima da se više usmjere na poslove na kojima stvaraju veću vrijednost. Istodobno snažno ulažemo u razvoj kompetencija jer se potrebe za znanjima mijenjaju iznimno brzo. Posebno su nam važne kompetencije povezane s umjetnom inteligencijom, podatkovnom analitikom, cloudom i kibernetičkom sigurnošću. Upravo zato ulažemo u AI pismenost, i unutar kompanije i šire u društvu. Kroz nacionalni program „AI ti to možeš“ i aktivnosti objedinjene pod platformom AIMO! zaposlenicima i svim ostalim građanima približavamo umjetnu inteligenciju, potičemo njezino odgovorno korištenje i pomažemo im da nova znanja i alate primjenjuju u radu, učenju i svakodnevnom životu. Na hrvatskom tržištu rada postoji strukturni nedostatak određenih profila i zato moramo biti otvoreni prema međunarodnom tržištu talenata. Međutim, za HT dugoročno rješenje nije samo u pronalaženju dodatne radne snage, nego u kombinaciji tehnologije, razvoja vlastitih ljudi i novih načina rada. Produktivnost će u sljedećim godinama sve više ovisiti upravo o tome koliko uspješno kompanije uspiju spojiti ljudsko znanje i tehnologiju – kaže Rapaić.

Takav pristup posebno je važan u trenutku kada se potrebe za znanjima mijenjaju brže nego prije. Umjetna inteligencija i automatizacija za HT nisu samo alati za smanjenje rutinskog rada, nego i način da se zaposlenike usmjeri prema složenijim poslovima. Istodobno, globalni karakter telekomunikacijske industrije kompanije izlaže poremećajima u međunarodnim lancima opskrbe.

-Telekomunikacijski sektor je po svojoj prirodi globalan. Ovisimo o međunarodnim lancima opskrbe, od mrežne i IT opreme do terminalnih uređaja, čipova i komponenti, pa svako povećanje trgovinskih barijera ili geopolitičkih napetosti potencijalno utječe na cijene, rokove isporuke i dostupnost pojedinih tehnologija, a time i na naše troškove poslovanja. Posljednjih nekoliko godina pokazalo je i koliko je važno diversificirati dobavne lance i graditi veću europsku tehnološku otpornost. Ako se dio proizvodnje, podatkovne infrastrukture i tehnoloških kapaciteta približava europskim tržištima, Hrvatska ima priliku privući dio tih ulaganja. Za to su potrebni kvalitetna digitalna infrastruktura, dovoljno energije, obrazovani ljudi, sigurnost i predvidljiv regulatorni okvir, a to su ujedno područja u kojima bismo kao društvo mogli napraviti više – ističe Rapaić.

Upravo promjene u globalnim lancima opskrbe, smatra Rapaić, mogu za Hrvatsku predstavljati i priliku. Ako Europa bude nastojala dio proizvodnih i tehnoloških kapaciteta približiti svojim tržištima, dostupnost kvalitetne digitalne infrastrukture mogla bi postati jedan od elemenata koji utječu na odluke investitora.

-Upravo tu vidimo i ispunjavamo svoju ulogu. Moderna optička i 5G infrastruktura, podatkovni centri, cloud, kibernetička sigurnost i AI infrastruktura postaju jedan od preduvjeta odluke kompanija o tome gdje će investirati. Drugim riječima, globalne trgovinske napetosti za nas predstavljaju rizik kojim moramo upravljati, ali istodobno mogu ubrzati procese koji Hrvatskoj otvaraju nove mogućnosti. Na nama je da osiguramo infrastrukturu i kompetencije zbog kojih će Hrvatska u takvoj preraspodjeli investicija biti među dobitnicima – zaključuje Rapaić.