Dejan Turk: Poslovanje i investicije najviše potiče predvidljiv regulatorni okvir

Fokus tvrtke ostaje na digitalnoj infrastrukturi i razvoju kompetencija zaposlenika, uz naglasak na otpornost i sigurnost

Telekomunikacijski sektor u 2027. ulazi u razdoblje u kojem će ulaganja u digitalnu infrastrukturu, sigurnost i nove tehnologije ostati ključna za konkurentnost gospodarstva. Istodobno, kompanije se suočavaju s geopolitičkim napetostima, poremećajima u opskrbnim lancima i promjenama regulatornog okvira. Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatske i A1 Slovenije, ističe da A1 ne planira usporavati investicijski ciklus, a predvidljiv regulatorni okvir vidi kao jedan od ključnih uvjeta za dugoročna ulaganja.

Digitalna povezanost pritom ostaje jedan od glavnih prioriteta. A1 Hrvatska nastavlja ulagati u optičku i 5G infrastrukturu, uključujući i područja u kojima komercijalna isplativost nije uvijek dovoljna za samostalno opravdanje ulaganja.

-Kada je riječ o ulaganjima, naš fokus ostaje nepromijenjen. Digitalna infrastruktura danas je jedan od ključnih preduvjeta konkurentnosti gospodarstva i vjerujemo da Hrvatska mora nastaviti ulagati u povezivost, sigurnost i digitalne kapacitete koji omogućuju daljnji razvoj gospodarstva. Stoga ne planiramo usporavati investicijski ciklus. Hrvatska je posljednjih godina napravila značajan iskorak u području digitalne povezivosti i danas je praktički izjednačena s europskim prosjekom po pokrivenosti 5G mrežom. U A1 Hrvatska ponosni smo što smo dio tog napretka. Dvije trećine tržišta pokriveno je našom optičkom infrastrukturom, a A1 5G mreža dostupna je na gotovo cijelom teritoriju Hrvatske. Istovremeno nastavljamo ulagati u širenje optičke i 5G mreže, uključujući i područja u kojima komercijalna isplativost nije uvijek moguća. Poslovno okruženje danas je znatno složenije nego prije nekoliko godina i takvo će ostati u budućnosti. Geopolitičke napetosti, poremećaji u opskrbnim lancima i rast troškova postali su dio svakodnevice te od kompanija traže veću otpornost poslovanja. U takvim okolnostima ulaganja u pouzdanu i sigurnu infrastrukturu dobivaju dodatnu važnost jer stvaraju temelje za budući rast i razvoj. Ulazak Hrvatske u OECD promatramo kao pozitivan iskorak za cijelo gospodarstvo. Ne zbog samog članstva, već zbog standarda koje ono podrazumijeva, od kvalitete upravljanja i regulatorne predvidljivosti do jačanja investicijske klime. Takvi pomaci povećavaju povjerenje investitora i dodatno učvršćuju poziciju Hrvatske kao stabilnog tržišta za dugoročna ulaganja. Nedostatak radne snage trenutno ne vidimo kao jedan od naših najvećih izazova. Dugi niz godina prepoznati smo kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj, što nam omogućuje privući kvalitetne stručnjake i zadržati postojeće zaposlenike – kaže Turk.

Uz dostupnost stručnjaka, za telekomunikacijske kompanije sve važnije postaje pitanje znanja koja će zaposlenicima biti potrebna u budućnosti. A1 zato naglasak stavlja na razvoj kompetencija, posebno u području umjetne inteligencije i kibernetičke sigurnosti. Turk pritom naglašava da se tehnologija u kompaniji ne promatra prvenstveno kroz smanjenje broja zaposlenih, nego kroz oslobađanje vremena za složenije poslove.

-Puno važnijim pitanjem smatramo kako osigurati da naši zaposlenici imaju znanja i kompetencije koje će biti relevantne i za pet ili deset godina. Zato kontinuirano ulažemo u razvoj ljudi, s posebnim naglaskom na područja umjetne inteligencije i kibernetičke sigurnosti. Istovremeno, iskustvo koje smo stekli kroz projekte automatizacije i primjene umjetne inteligencije pokazuje da vrijednost tehnologije nije u zamjeni ljudi, nego u tome da ljudima vrati vrijeme. Kada automatizirate repetitivne i administrativne zadatke, zaposlenici se mogu više posvetiti korisnicima, rješavanju složenijih izazova, suradnji i razvoju novih ideja. Upravo zato umjetnu inteligenciju vidimo kao alat koji povećava vrijednost ljudskog rada, a ne kao njegovu zamjenu – objašnjava Turk.

Osim promjena u načinu rada, tehnološke kompanije posljednjih su godina suočene i s promjenama u lancima opskrbe. Pandemija je pokazala ranjivost globalnih dobavnih lanaca, dok su geopolitičke napetosti i promjene trgovinskih politika dodatno povećale potrebu za dugoročnim planiranjem i većom otpornošću.

-Telekom industrija već nekoliko godina posluje u uvjetima rastućih troškova i sve složenijih opskrbnih lanaca. Taj je trend postao posebno vidljiv tijekom pandemije, a geopolitičke napetosti i promjene trgovinskih politika dodatno su ga naglasile. Danas puno više pažnje posvećujemo otpornosti opskrbnih lanaca i dugoročnom planiranju nego što je to bio slučaj prije nekoliko godina.

Globalne trgovinske napetosti kratkoročno donose više troškove i veću neizvjesnost, dok će njihove dugoročne posljedice uvelike ovisiti o tome kako će se prilagoditi europsko gospodarstvo i industrija – kaže Turk.

U takvom poslovnom okruženju važnost regulatornog okvira dodatno raste. Telekomunikacijske kompanije ulaganja planiraju godinama unaprijed, pa promjene pravila mogu izravno utjecati na procjenu budućih projekata. Turk zato naglašava važnost stabilnosti i predvidljivosti regulative.

-Kada je riječ o regulativi, važno je da ona bude podrška razvoju, a ne sama sebi svrha. Poslovanje i investicije najviše potiče regulatorni okvir koji je predvidljiv, transparentan i dosljedan. To je posebno važno u sektorima poput telekomunikacija gdje se investicije planiraju godinama unaprijed. Dobra regulativa stvara sigurnost za ulaganja, ubrzava razvoj infrastrukture i omogućuje brže uvođenje novih tehnologija, a od toga na kraju imaju koristi i gospodarstvo i građani – zaključuje Turk.