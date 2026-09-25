Ivan Artuković: Izravno osjećamo posljedice geopolitičkih napetosti

Kompanija istovremeno investira u tehnologiju, zaposlenike i otpornost na promjene u opskrbnim lancima

Prehrambena industrija u 2027. ulazi u razdoblje u kojem će kompanije istodobno morati ulagati u produktivnost, automatizaciju i energetsku učinkovitost, ali i upravljati sve neizvjesnijim lancima opskrbe. Ivan Artuković, direktor Francka, ističe da kompanija nastavlja investicijski ciklus usmjeren na modernizaciju proizvodnje, dok geopolitičke napetosti i promjene trgovinskih politika izravno utječu na troškove i dostupnost sirovina.

Franck će i u idućoj godini nastaviti ulagati u proizvodne tehnologije i digitalizaciju, pri čemu automatizacija ima važnu ulogu i u odgovoru na nedostatak radne snage. Kompanija pritom naglasak stavlja i na razvoj zaposlenika te privlačenje stručnih i visokoobrazovanih kadrova.

-Franck je posljednjih nekoliko godina u snažnom investicijskom ciklusu usmjerenom na modernizaciju, automatizaciju i povećanje učinkovitosti proizvodnje: ulaganjima koja istodobno podižu produktivnost, energetsku i resursnu učinkovitost te osiguravaju usklađenost s europskim regulatornim zahtjevima u području održivosti. I u 2027. planiramo nastaviti istim intenzitetom, pa će naš investicijski proračun biti prvenstveno razvojno usmjeren. Fokus ostaje na proizvodnim tehnologijama, digitalizaciji procesa i jačanju dugoročne konkurentnosti. Geopolitička neizvjesnost svakako utječe na dinamiku i prioritete ulaganja, ali ne mijenja naš strateški smjer. Ulazak Hrvatske u OECD vidimo kao pozitivan signal za investicijsku klimu, veću predvidivost poslovnog okruženja i dodatno jačanje povjerenja investitora, što dugoročno može imati pozitivan učinak i na hrvatsko gospodarstvo i na kompanije poput Francka. Na izazov nedostatka radne snage odgovaramo sustavnim ulaganjem u automatizaciju i modernizaciju proizvodnih procesa. Cilj nam nije samo povećati produktivnost, nego i smanjiti ovisnost o poslovima koje je danas sve teže popuniti na tržištu rada. Zahvaljujući takvom pristupu trenutno nemamo potrebe za stranim radnicima u proizvodnji. Istodobno kontinuirano ulažemo u naše zaposlenike kroz rast materijalnih prava, poboljšanje radnih uvjeta i razvoj kompetencija. Rezultat je vrlo niska fluktuacija zaposlenika u proizvodnji u odnosu na hrvatski prosjek. Poseban naglasak stavljamo na privlačenje i razvoj stručnih i visokoobrazovanih kadrova koji će biti nositelji digitalne transformacije, razvoja novih proizvoda i daljnjeg tehnološkog napretka kompanije. Franck je ujedno jedan od TOP 10 najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj te nositelj certifikata Poslodavac Partner i Equal Pay Champion, što potvrđuje da su ulaganje u ljude i kvalitetno radno okruženje trajno strateško opredjeljenje – kaže Artuković.

Automatizacija tako za Franck nije samo odgovor na manjak ljudi u proizvodnji, nego dio šire strategije podizanja učinkovitosti. Istodobno kompanija računa na stručnjake koji mogu voditi digitalnu i tehnološku transformaciju poslovanja. No, uz izazove povezane s radnom snagom, sve važniji postaju i rizici koji dolaze iz globalnih opskrbnih lanaca.

Franck je proizvođač koji je snažno vezan uz dostupnost poljoprivrednih sirovina, pa promjene na globalnim tržištima izravno utječu na nabavu i proizvodnju. Geopolitičke napetosti, trgovinske politike, problemi u pomorskom prometu i ekstremni vremenski događaji dodatno otežavaju predviđanje cijena i dostupnosti sirovina.

-Poslujemo u globalnim opskrbnim lancima i zato izravno osjećamo posljedice geopolitičkih napetosti, promjena trgovinskih politika, poremećaja u pomorskom prometu te sve češćih ekstremnih vremenskih događaja koji utječu na dostupnost i cijene poljoprivrednih sirovina. Takvo okruženje povećava volatilnost cijena i otežava dugoročno planiranje nabave i proizvodnje, pa dodatno radimo na diverzifikaciji dobavljača, jačanju otpornosti opskrbnih lanaca i većoj fleksibilnosti u planiranju – objašnjava Artuković.

Globalne trgovinske napetosti zasad za Franck predstavljaju prije svega dodatni trošak i izvor neizvjesnosti. Iako približavanje proizvodnje europskim tržištima može dugoročno otvoriti prostor za nove investicije u regiji, za kompaniju je trenutačno važnije osigurati kontinuitet nabave i stabilnu kvalitetu sirovina.

-Globalne carinske napetosti za sada nam donose više izazova nego prilika. Iako trendovi poput nearshoringa mogu dugoročno ojačati proizvodnju u srednjoj i istočnoj Europi, za Franck je u ovom trenutku važnije osigurati stabilnu i pouzdanu opskrbu kvalitetnim sirovinama. Naš je prioritet zadržati visoku kvalitetu proizvoda i stabilnost poslovanja unatoč promjenjivim globalnim okolnostima – zaključuje Artuković.