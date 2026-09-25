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Mrakužić: U prošloj godini imali smo više od 20 tisuća molbi za posao
25. rujna 2026.
foto Ratko Mavar
dm-ov odnos prema djelatnicima prepoznaju i građani, koji su 16. godina za redom odabrali dm kao najpoželjnijeg poslodavca
Kompanija dm će i u godini pred nama nastaviti ulagati u prodajnu mrežu, digitalne usluge i razvoj novih rješenja za kupce, pri čemu poslovne odluke i dalje planira dugoročno. Direktor dm-a Mirko Mrakužić u anketi za Lider ističe da kompanija unatoč tržišnim i geopolitičkim promjenama ostaje fokusirana na kupce i zaposlenike, uz korištenje novih tehnologija za pojednostavljenje procesa i više vremena za rad s kupcima.
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