Čuvalo: HBOR uložio 150 milijuna eura u 12 investicijskih fondova

Čuvalo je istaknuo da je tih 12 fondova dosad uložilo u oko 270 projekata u raznim sektorima, od industrije i IT usluga do zdravstva

Predsjednik Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) Hrvoje Čuvalo izjavio je u četvrtak da je ta državna razvojna banka dosad uložila oko 150 milijuna eura u 12 investicijskih fondova, koji su od privatnih i institucionalnih ulagača prikupili više od 700 milijuna eura kapitala.

Čuvalo je istaknuo da je tih 12 fondova dosad uložilo u oko 270 projekata u raznim sektorima, od industrije i IT usluga do zdravstva.

– To je konkretan poticaj razvoju tržišta investicijskih fondova u Hrvatskoj. Poduzetnici mogu doći do financiranja ne samo uz klasičan bankarski kredit, već i kroz ulaganje fondova. U svijetu je to jako razvijeno, a kod nas tek počinje. Tržište je stvoreno, a mi ga dalje razvijamo – rekao je Čuvalo.

Dodao je da je HBOR jedan od najvažnijih dionika u pokretanju tržišta investicijskih fondova u Hrvatskoj.

– Mi pokrećemo inicijative i ulažemo početni kapital i na temelju toga privlačimo ostale privatne ili institucionalne ulagače. Kad znaju da je u fond uložila državna razvojna banka, onda i oni osjećaju da im je lakše ulagati. Naravno da je njihov rad strogo kontroliran i reguliran. Zasad su rezultati odlični – izjavio je Čuvalo.

Čuvalo u Dubrovniku sudjeluje na konferenciji 'LP-GP Networking Event 2026' u organizaciji Hrvatske Private Equity i Venture Capital Asocijacije (CVCA), koja je okupila oko sto sudionika - upravitelje private equity i venture capital fondova (GP) i njihove krajnje ulagače (LP), mirovinske fondove, razvojne i međunarodne financijske institucije i osiguravatelje.

Predsjednica CVCA-e Mirna Marović istaknula je da je Hrvatska u svijetu prepoznata po broju 'jednoroga' po stanovniku i da je prva u svijetu po broju start-upova i brzorastućih inovativnih tvrtki.

– CVCA danas okuplja 28 redovnih članova, fond menadžera alternativnih investicijskih fondova koji zajedno upravljaju s 4,5 milijardi eura te 11 financijskih savjetničkih institucija kao pridruženih članova. U dvadesetak godina narasli smo od vrlo skromnih početaka do prepoznate institucije u cijeloj Europi – rekla je Marović.

Na konferenciji sudjeluje i suosnivač tvrtke Best Practice AI Tim Gordon, koji je izjavio da je umjetna inteligencija najuzbudljivija tehnologija današnjice, ali da izazovi u njezinom korištenju ovise o čovjeku.

– Hrvatska u području umjetne inteligencije ima veliku priliku jer ima dinamično poduzetništvo s vještinama koje nam trebaju u doba umjetne inteligencije. Ako tvrtke, države i pojedinci budu uspješni u umjetnoj inteligenciji, otključat će vrijeme blagostanja u 21. stoljeću – rekao je Gordon.

Dodao je da je manje zabrinut oko toga hoće li umjetna inteligencija samostalno napraviti nešto opasno.

– Više me brinu zli ljudi koji koriste umjetnu inteligenciju da bi činili loše stvari. U idućim godinama imat ćemo ogroman broj kibernetičkih napada, ali umjetna inteligencija neće preuzeti svijet – izjavio je Gordon.

Istaknuo je da SAD stvara najbolju i najskuplju verziju umjetne inteligencije, Kina najjeftiniju, a Europa najpouzdaniju.

– Dok se umjetna inteligencija razvija na različite načine, želimo nešto u što se možemo pouzdati. Nema razloga da se to ne razvija u Europi – rekao je Gordon.