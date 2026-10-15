Bolje dvije-tri blaže recesije nego jedan veliki slom

Recesija je čistilište kapitalizma, no političari i financijaši već je 17 godina odgađaju. Zato bi sljedeći pad mogao biti veliki slom.

Bolje da je svijet od 2009. do danas imao dvije-tri klasične ciklične recesije nego da nas sve zajedno nakon dvadeset godina bez globalnoga pada BDP-a (koronaepizoda se ne računa) udari veliki slom svjetske ekonomije. To je bila teza oko koje sam prošloga tjedna gradio uvodno predstavljanje na 21. konferenciji o nabavi, koju Hrvatska udruga za nabavnu djelatnost (HUND) i Lider organiziraju u iznimno uspješnoj koprodukciji.

Ciklične recesije, uobičajene za kapitalizam, nije bilo od 2009. Nakon pucanja nekretninskoga balona uspaničeni politički i financijski centri moći pokrenuli su spašavanje sustava receptom koji je počivao na enormnom emitiranju novca uz minimalne kamate.

Gotovo dva desetljeća poslije svijet je između varijante da je sustav naučio kako da nikada više ne bude globalnoga financijskog i burzovnog sloma, s jedne strane, i straha da će veliki slom nastupiti za koji tjedan, s druge strane.

Čudni vjerovnici

U prilog nadi da ćemo vječno živjeti uza svjetski rast BDP-a idu vijesti sa svjetskih burzi. Burzovni indeksi i dalje lete u nebo.