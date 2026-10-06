ESMA traži stroža pravila za kriptooglase i kripto influencere

Predlaže nadzor influencera, veću zaštitu pri ostvarivanju prinosa i brže gašenje prijevarnih stranica, uz manje administracije

Kriptooglasi koje objavljuju influenceri, trgovanje koje se predstavlja kao besplatno i usluge koje korisnicima obećavaju prinos na digitalnu imovinu trebali bi dobiti jasnija pravila u Europskoj uniji. Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) predložilo je izmjene Uredbe o tržištima kriptoimovine, poznate kao MiCA, kojima želi zatvoriti praznine u zaštiti ulagatelja i olakšati nadzornicima postupanje protiv prijevara.

Preporuke je dostavilo Europskoj komisiji u sklopu javnog savjetovanja o preispitivanju uredbe. Riječ je o prijedlozima za buduće izmjene, a njihova objava ne mijenja postojeće obveze tvrtki niti znači da su nova pravila već prihvaćena.

MiCA je uvela zajednička europska pravila za izdavanje kriptoimovine i pružanje povezanih usluga, uključujući odobrenja za rad, objavu informacija i nadzor. U punoj se primjeni nalazi od kraja 2024., dok je najdulje dopušteno prijelazno razdoblje za postojeće pružatelje usluga završilo 1. srpnja 2026. Dosadašnja provedba pokazala je, međutim, da dio novih poslovnih modela i načina oglašavanja traži preciznije odredbe.

Trgovanje bez provizije ipak ima cijenu

Jedan od problema ESMA vidi u načinu na koji se korisnicima predstavljaju troškovi. Pojedine platforme oglašavaju trgovanje bez provizije, ali prihod ostvaruju kroz razliku između kupovne i prodajne cijene, odnosno spread. Korisnik tako može platiti znatan trošak iako mu nije obračunata zasebna naknada. ESMA zato predlaže obvezu potpunijeg prikazivanja troškova kako bi ulagatelji lakše uspoređivali ponude.

Preciznija pravila traži i za oglašavanje preko influencera i drugih osoba koje promoviraju kriptoimovinu. Predlaže jasne obveze za takve promotore i odgovarajuće nadzorne ovlasti, kao i razmatranje zabrane ili ograničenja pojedinih problematičnih marketinških praksi. Za ulagatelje bi to značilo jasnije informacije o rizicima, a za tvrtke veću odgovornost za način na koji se njihovi proizvodi predstavljaju javnosti.

Što se krije iza prinosa na kriptoimovinu

Poseban dio preporuka odnosi se na staking, posudbu i kreditiranje kriptoimovine. Kod stakinga korisnik stavlja svoju kriptoimovinu u funkciju potvrđivanja transakcija i sigurnosti određenih blockchain mreža, za što može dobivati nagrade. Kod posudbe imovinu ustupa drugima uz očekivani prinos, dok pri zaduživanju može vlastitu kriptoimovinu založiti kao osiguranje.

Iako se sve te usluge korisniku mogu predstavljati kao način zarade ili pristupa novcu, njihovi se rizici razlikuju. Kod stakinga imovina može određeno vrijeme biti nedostupna, a dio se može izgubiti zbog kršenja pravila mreže. Kod zaduživanja pad vrijednosti založene imovine može dovesti do njezine automatske prodaje radi naplate duga.

ESMA želi da pružatelji usluga unaprijed jasnije objasne troškove, očekivane koristi, uvjete korištenja imovine, kolateral i moguće gubitke. Predlaže ciljane obveze razmjerne rizicima pojedine usluge, pri čemu staking ne bi automatski bio izjednačen s posudbom ili upravljanjem ulaganjima.

Decentralizacija ne bi smjela biti izlaz iz nadzora

Regulator želi razjasniti i položaj decentraliziranih financija, odnosno DeFi-ja. Riječ je o uslugama poput trgovanja ili posudbe koje se izvode preko računalnih protokola i pametnih ugovora na blockchainu. Pritom naziv 'decentralizirano' sam po sebi ne znači da nema posrednika ili osobe koja kontrolira ključne dijelove usluge.

ESMA zato traži jasnije kriterije za utvrđivanje stvarne decentralizacije. Uz to predlaže novu reguliranu uslugu za pružatelje koji korisnicima omogućuju pristup DeFi protokolima. Takvi bi posrednici morali objasniti rizike, upravljati sukobima interesa i provjeravati protokole koje nude. Time bi se odgovornost jasnije vezala uz tvrtku preko koje korisnik pristupa usluzi.

Sličan problem postoji kod klasifikacije tokena, digitalnih zapisa koji mogu predstavljati različita prava ili imovinu. O njihovim obilježjima ovisi potpadaju li pod MiCA-u, pravila za financijske instrumente ili neki drugi režim. ESMA predlaže preciznije kriterije, posebno za hibridne proizvode, i ovlast izdavanja obvezujućih mišljenja kako se isti token ne bi različito tretirao od države do države.

Brže protiv prijevara

Za učinkovitije suzbijanje prijevara ESMA predlaže jasnije ovlasti za uklanjanje i blokiranje prijevarnih ili neovlaštenih internetskih stranica te zamrzavanje kriptoimovine povezane sa sumnjom na financijski kriminal. Traži i snažnije mogućnosti postupanja protiv tvrtki izvan EU-a koje bez potrebnog odobrenja nude usluge europskim ulagateljima.

Posebne odredbe trebale bi spriječiti regulirane pružatelje da nude usluge povezane sa stablecoinima koji ne ispunjavaju zahtjeve MiCA-e. To su tokeni koji nastoje održavati stabilnu vrijednost vezivanjem uz valutu ili drugu referentnu imovinu.

Uz stroža pravila u tim područjima, ESMA predlaže i administrativna rasterećenja. Ona uključuju jednostavnije postupke prijave bijelih knjiga, dokumenata koji opisuju kriptoimovinu i njezine rizike, uklanjanje dijela dvostrukih zahtjeva za odobrenja kod već reguliranih tvrtki te dosljednije kapitalne zahtjeve.

Dugoročnije, ESMA zagovara jasniji okvir za tokenizirane vrijednosne papire, odnosno digitalne prikaze instrumenata poput dionica i obveznica, te namiru transakcija na distribuiranim knjigama zapisa. Taj prijedlog izlazi izvan neposredne revizije MiCA-e i odnosi se na razvoj europskog tržišta kapitala na kojem bi se takvom imovinom lakše trgovalo preko granica.