Devet od deset tvrtki u velikim europskim gospodarstvima čeka novac

Kašnjenja u plaćanju pogađaju 89 posto anketiranih tvrtki u Francuskoj i UK-u te 82 posto u Njemačkoj. Najranjivija su mala poduzeća

Gotovo devet od deset poduzeća u Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu suočilo se s kašnjenjima plaćanja svojih kupaca u posljednjih godinu dana, a ni njemačke tvrtke nisu daleko od toga.

Tri nova Cofaceova istraživanja pokazuju koliko je naplata postala osjetljiva točka poslovanja u velikim europskim gospodarstvima. U izvješću se napominje kako su financijske teškoće kupaca glavni uzrok kašnjenja, a njihov teret najteže podnose manja poduzeća, koja imaju manje novca za premošćivanje razdoblja između isporuke i naplate.

Udio anketiranih tvrtki koje su doživjele kašnjenje u plaćanjima dosegnuo je 89 posto u Francuskoj i UK-u te 82 posto u Njemačkoj, najviše od 2019. godine. Istraživanja su obuhvatila 690 francuskih, 608 britanskih i 503 njemačka poduzeća.

Njemačka skraćuje rokove, Britanci ih produljuju

Iako se problemi s naplatom pojavljuju u sva tri gospodarstva, poduzeća na njih odgovaraju različito. Njemačke tvrtke nastoje zaštititi likvidnost skraćivanjem ugovorenih rokova plaćanja, pa kupcima u prosjeku odobravaju 30,6 dana, nasuprot 32,5 dana godinu ranije. To je najkraći prosječni rok od 2017.

Istodobno se prosječno kašnjenje nakon dospijeća smanjilo s 31,8 na 30,2 dana. Njemački je problem, dakle, u tome što kašnjenja pogađaju sve veći broj tvrtki, iako u prosjeku traju kraće. Posebno se izdvaja automobilski sektor, u kojem kupci kasne prosječno 45 dana, dok u sektoru papira i ambalaže kašnjenje iznosi 19,5 dana.

Britanske tvrtke kupcima odobravaju znatno više vremena. Prosječni ugovoreni rok produljen je za šest dana, na 57 dana, a ni njegov istek često ne donosi uplatu pa prosječno kašnjenje iznosi dodatna 34 dana, dva više nego godinu ranije. Trećina velikih kompanija odobrava rokove dulje od 90 dana, dok to čini tek 12 posto mikro i malih poduzeća. Takvo čekanje ograničava prostor za ulaganja i odgovor na nove troškove.

--Svaki dodatni dan čekanja na naplatu ograničava sposobnost poduzeća da rastu i uspješno odgovore na nove tržišne šokove - upozorava Benoit Urbin, Cofaceov direktor za UK i Irsku.

U Francuskoj najmanji čekaju najdulje

Francuska pokazuje koliko veličina poduzeća utječe na posljedice loše platne discipline. Prosječni ugovoreni rok ondje je ostao na 50 dana, ali se kašnjenje nakon dospijeća povećalo s 39,5 na 41,2 dana. Kod mikro poduzeća ono doseže 46 dana, u usporedbi s 39 dana kod malih i srednjih te 36 dana kod srednje velikih i velikih tvrtki.

Za 58 posto mikro poduzeća kašnjenja imaju vrlo značajan ili kritičan utjecaj na likvidnost. Među malim i srednjim poduzećima taj udio iznosi 40 posto, a među većima 26 posto. Najmanji tako najdulje čekaju novac, a imaju i najmanje prostora da to čekanje financiraju.

Pritisak prati rast insolventnosti

U Francuskoj su u prvih sedam mjeseci 2026. zabilježena 43.282 takva slučaja, šest posto više nego godinu ranije i 46 posto više nego u istom razdoblju 2019. Insolventnosti su zahvatile 3,6 milijardi eura obveza prema dobavljačima i gotovo 160.000 radnih mjesta. Coface očekuje rast njihova broja od sedam posto ove godine te dodatnih devet posto u 2027.

Upravo obveze prema dobavljačima pokazuju kako teškoće jedne tvrtke mogu postati problem njezinih poslovnih partnera. U Njemačkoj 33 posto ispitanika kao razlog kašnjenja navodi to što njihovi kupci ni sami nisu na vrijeme naplatili potraživanja od svojih klijenata. Tako se manjak novca prenosi duž poslovnog lanca.

Dodatno zabrinjava što 15 posto njemačkih poduzeća ima potraživanja koja kasne između šest i 24 mjeseca, a čine najmanje dva posto njihova godišnjeg prihoda. Coface za Njemačku ove godine predviđa još pet posto više insolventnosti, uz zadržavanje povišenog rizika i u 2027.

Očekivanja za iduću godinu ipak se razlikuju. U Njemačkoj poboljšanje poslovnih uvjeta očekuje 25 posto ispitanika, a pogoršanje 15 posto. U Francuskoj 56 posto anketiranih poduzeća očekuje pogoršanje stanja domaćega gospodarstva, dok u UK-u 57 posto tvrtki predviđa daljnji rast kašnjenja plaćanja u sljedećih godinu dana.