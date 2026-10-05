Biznis i politika

Proizvođačke cijene opet rastu: Hrvatska prekinula tromjesečni pad

5. listopada 2026.
Price of electricity is rising considerably worldwide due to global crisis. High energy prices in 2022.električna energija, plin, energenti, cijene, rast cijena, inflacija, ugovor, potpisivanje ugovora, poduzetnici
foto Shutterstock
Lider/Hina
Lider/Hina
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U Hrvatskoj su u kolovozu porasle 1,7 posto mjesečno i 7,1 posto godišnje, dok je rast u EU ponovno najviše gurala energija

Proizvođačke cijene u europskoj industriji nastavile su rasti i u kolovozu, a glavni razlog novog ubrzanja ponovno je bila energija. U Hrvatskoj su cijene nakon tri mjeseca pada prvi put ponovno porasle, pokazali su podaci Eurostata.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u eurozoni u kolovozu su porasle 1,9 posto u odnosu na srpanj, nakon rasta od 1,6 posto mjesec ranije. Isti rast od 1,9 posto zabilježen je i na razini Europske unije, gdje su cijene u srpnju bile porasle 1,4 posto.

Najveći doprinos rastu ponovno je stigao iz energetskog sektora. Cijene energije u kolovozu su porasle 5,6 posto u eurozoni i 5,5 posto u EU, dok su cijene bez energije bile više tek 0,2 posto na oba područja. To pokazuje da su cjenovni pritisci izvan energetskog sektora i dalje znatno blaži.

Cijene intermedijarnih proizvoda porasle su 0,4 posto i u eurozoni i u EU. Trajna potrošačka dobra poskupjela su 0,4 posto u eurozoni i 0,3 posto u Uniji, kapitalna dobra po 0,2 posto, a netrajna potrošačka dobra 0,1 odnosno 0,2 posto.

Hrvatska ponovno u plusu

U Hrvatskoj su proizvođačke cijene u kolovozu porasle 1,7 posto u odnosu na srpanj, nešto manje od prosjeka eurozone i EU. Kolovoški rast pritom predstavlja zaokret nakon tri mjeseca pada: u svibnju su cijene pale 2,1 posto, a u lipnju i srpnju još po 0,1 posto.

Posljednji rast prije kolovoza zabilježen je u travnju, kada su proizvođačke cijene skočile 2,7 posto. Tako se nakon proljetne i ljetne nestabilnosti u kolovozu ponovno bilježi osjetniji rast.

Najviše su na mjesečnoj razini cijene porasle u Bugarskoj i Estoniji, po 3,3 posto. Slijedile su Italija s rastom od 3,1 posto i Danska s tri posto.

Godišnji rast ponovno ubrzao

Na godišnjoj razini proizvođačke cijene u eurozoni u kolovozu su bile 8,2 posto više nego godinu prije, dok su u EU porasle osam posto. U srpnju je godišnji rast iznosio 5,8 posto u eurozoni i 5,6 posto u Uniji.

Najizraženiji rast ponovno je zabilježen u energetskom sektoru, gdje su cijene bile 21 posto više u eurozoni i 20,7 posto više u EU nego u kolovozu prošle godine. Bez energije, godišnji rast bio je znatno umjereniji i iznosio 3,4 posto u eurozoni te 3,3 posto u Uniji.

Intermedijarni proizvodi poskupjeli su na godišnjoj razini 6,8 posto u eurozoni i 6,5 posto u EU, trajna potrošačka dobra 3,4 odnosno 3,2 posto, a kapitalna dobra oko 2,5 posto. Pad je zabilježen samo kod netrajnih potrošačkih dobara.

Hrvatska ispod prosjeka EU

U Hrvatskoj su proizvođačke cijene u kolovozu bile 7,1 posto više nego godinu prije, nakon rasta od 5,6 posto u srpnju. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje godišnje stope, koja je od travnja do srpnja pala s 8,1 na 5,6 posto.

Unatoč novom ubrzanju, Hrvatska je ostala ispod prosjeka eurozone od 8,2 posto i EU od osam posto.

Najsnažniji godišnji rast proizvođačkih cijena zabilježila je Irska, 17,1 posto, zatim Bugarska sa 16,8 posto i Litva s 14,6 posto. Švedska je s rastom od sedam posto bila neposredno ispod Hrvatske.

Jedina članica EU u kojoj su proizvođačke cijene bile niže nego godinu prije bio je Luksemburg, gdje su pale 7,9 posto.

#Eurostat#Hrvatska#Eurozona #Europska Unija#Proizvođačke Cijene#Industrija
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