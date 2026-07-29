UGP najavio prosvjed protiv novih nameta i načina donošenja propisa

Iz udruge tvrde da porezna povećanja mogu ugroziti ulaganja, zapošljavanje i konkurentnost hrvatskog gospodarstva

Vladine antiinflacijske mjere ponovno povećavaju teret onima koji rade, dok izostaju ozbiljne analize, rezanje državnih troškova i stvarni razgovor s poduzetnicima. Vladine antiinflacijske mjere još jednom pokazuju da se u Hrvatskoj svaki problem pokušava riješiti posezanjem u džepove građana, poduzetnika i obrtnika. Umjesto smanjivanja troškova države, uklanjanja administrativnih prepreka i stvaranja uvjeta za niže cijene, ponovno dobivamo nova porezna opterećenja predstavljena kao pomoć u borbi protiv inflacije, istaknuo je na press konferenciji na zagrebačkom Zrinjevcu predsjednik Udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.

- Povećanje poreza ne smanjuje inflaciju. Ono povećava troškove poslovanja, a ti se troškovi prije ili poslije prelijevaju na cijene koje plaćaju građani. Poduzetnik može smanjiti ulaganja, odustati od zapošljavanja, povećati cijene ili zatvoriti poslovanje. Ne postoji mogućnost u kojoj dodatni trošak jednostavno nestane - dodao je Samardžić.

Za UGP je posebno neprihvatljiva politika u kojoj se porezi povećavaju jednoj skupini po jednoj, uz objašnjenje da promjena ne pogađa velik broj ljudi. Danas je na redu dio paušalnih obrtnika. Sutra će to biti mali obiteljski iznajmljivači, druga skupina obrtnika ili mali poduzetnici. Vlada očito računa da će svi ostali šutjeti dok god novi namet ne dođe izravno do njih.

- Potrebni su solidarnost i zajedništvo. Ne smijemo dopustiti da nas dijele prema djelatnostima, prihodima ili poreznim razredima. Kada se neopravdano povećava opterećenje jednoj skupini, svi moramo reagirati jer takav model sutra može biti primijenjen na bilo koga - kaže Samardžić.

Država danas troši više nego dvostruko u odnosu na razdoblje prije desetak godina. No građani i poduzetnici ne vide rezultate koji bi odgovarali tolikom povećanju javne potrošnje. Administracija nije postala dvostruko brža, javne usluge nisu dvostruko kvalitetnije, pravna sigurnost nije dvostruko veća, a uvjeti poslovanja nisu dvostruko bolji.

Istodobno, građani i poduzetnici s pravom očekuju učinkovitiju javnu upravu, veću pravnu sigurnost i kvalitetnije javne usluge. UGP zato postavlja jednostavno pitanje: što građani, obrtnici i poduzetnici dobivaju za svako novo povećanje poreza, doprinosa i drugih davanja? Gdje su rezultati tog ogromnog rasta državne potrošnje? Prije nego što ponovno zatraži više novca od ljudi koji rade i stvaraju, Vlada mora objasniti kako troši ono što već prikuplja i gdje će smanjiti vlastite troškove.

Vedran Tomić, predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, upozorio je da se Dubrovnik, Split i druga velika turistička središta porezno izjednačavaju s malim mjestima bez ambulante, kanalizacije, vodovoda, šetnice ili redovitih trajektnih linija.

- Iznajmljivači u tim mjestima imaju sezonu od svega 45 do 60 dana, niže cijene i velike dodatne troškove, a država ih oporezuje kao da posluju u Dubrovniku. Takvo povećanje nema ni pravednost ni razmjernost i za mnoge predstavlja udar na egzistenciju - poručio je Tomić, ocijenivši takvu politiku oblikom korporativnog kolonijalizma.

UGP nastavlja razgovarati o zajedničkom nastupu poduzetnika, obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača te o organizaciji prosvjeda protiv politike novih nameta, stalnih izmjena pravila i donošenja odluka bez ozbiljnih analiza i stvarnog savjetovanja s ljudima na koje se te odluke odnose.

Podsjećamo da je peticiju 'Ne novim nametima' potpisalo više od 38 tisuća građana, a UGP je predstavku istoga naziva dostavio Vladi Republike Hrvatske i drugim nadležnim institucijama, pozivajući na odustajanje od novih poreznih opterećenja te na transparentniji i uključiviji proces donošenja propisa.

- Prosvjed nam nije prvi izbor, ali Vlada mora razumjeti da najava prosvjeda nije prazna prijetnja. Ako dijaloga ne bude, ako se porezna povećanja nastave prikazivati kao antiinflacijske mjere i ako se nastavi politika podjele poduzetnika na skupine koje se mogu pojedinačno opteretiti, UGP će pozvati poduzetnike, obrtnike, iznajmljivače, njihove zaposlenike i građane da svoje nezadovoljstvo pokažu javno. Ne prosvjedujemo samo zbog jednog poreza ili jednog poreznog razreda. Prosvjedujemo protiv načina upravljanja u kojem država stalno troši više, traži više i propisuje više, a za to pruža premalo rezultata, premalo odgovornosti i premalo poštovanja prema ljudima koji pune proračun. Danas stajemo uz paušalne obrtnike jer znamo da sutra na redu može biti bilo tko od nas. Vrijeme je da zbijemo redove i jasno kažemo: ne pristajemo na nova opterećenja bez analiza, razgovora i jasnog odgovora na pitanje što za taj novac dobivamo. To nije pitanje samo poduzetnika. To je pitanje svakog građanina koji svojim radom puni državni proračun - zaključio je Samardžić.