Tomljenović (Lider Invest): Klimatska neutralnost ide uz cijenu, a to je slabljenje europske proizvodnje i povećanja uvoza

I ove godine krenuo je ciklus investicijskih foruma Lider invest čiji je cilj promicanje proizvodnih investicija koje otvaraju nova radna mjesta, povećavaju izvoz i stvaraju dodanu vrijednost. Ove godine, deveti investicijski forum je startao u Karlovcu u kinu Edison.

Miodrag Šajatović, glavni urednik poslovnog tjednika Lider otvorio je Invest pozdravnim govorom u kojem je rekao da je bez obzira na rezultate izbora, biznisu potrebno stabilno vrijeme.

– Sve firme su jednake, ali neke su ‘jednakije‘. To su one iz industrijskog sektora i one koje idu u proizvodne investicije. Od svih generatora rasta, a to su osobna potrošnja, državna potrošnja, investicije i izvoz, najvažnije su investicije i to proizvodne. Nagrađujemo i predstavljamo primjere dobrih investicija i cijelu zajednicu na taj način upućujemo što treba promovirati – rekao je uvodno Šajatović.

Dodao je kako je Lider invest krenuo 2016. godine te da je do danas dodijeljeno 87 investicijskih nagrada kroz osam završnih konferencija.

– Trenutno je otvoren i deveti natječaj koji traje do 15 svibnja – dodao je Šajatović nakon čega je predstavio prošlogodišnje pobjednike, uvjete natječaja, kategorije kao i stručni odbor koji je odgovoran za biranje pobjednika.

Damir Mandić, gradonačelnik Grada Karlovca rekao je kako Karlovac ima svoju industrijsku tradiciju ali da je tu i proizvodnja mesa, mlijeka, kruha, piva kao i oružja.

– To znači da imamo sve za preživjeti – našalio se gradonačelnik Karlovca. Dodao je kako je potrebno naglašavati i isticati uspješne primjere u investicija i tvrtki u RH.

– Ima puno toga dobroga što nikada ne ugleda svijetlo dana, a pogotovo kada govorimo o gospodarstvu i industrijsku proizvodnji. Svi mi trebamo davati na značenju i isticati dobre i pozitivne primjere koje trebaju stvarati jednu proizvodnu i zdravu investicijsku klimu – rekao je Mandić.

Martina Furdek-Hajdin, županica Karlovačke županije je naglasila kako je su oni sredina koja je zadržala i sačuvala industriju te je dodala kako gotovo 50 posto stanovnika radi u industriji.

– Gospodarski sektor zahtijeva hrabrost, znanje i odvažnost u vrlo nemilosrdnom tržištu. Mala smo država i moramo se nametnuti kvalitetom, a ne količinama i mislim da u tome uspijevamo – rekla je.

Što se potpora tiče, naglasila je kako Grad ne može pratiti velike potpore za srednje i velike poduzetnike, ali da je veliki korak napravljen u građevinskom sektoru što se izdavanja dozvola tiče.

– Više se ne čeka, građevinska kao ni uporabna dozvola. Iako investicija nije samo gradnja, ipak se gradnja najviše vidi i najviše se prepoznaje i u tom djelu smatram da postoji veliki prostor za unaprjeđenje i na nacionalnoj i na lokalnoj razini. Mislim da smo postigli jedno respektabilno povjerenje i da poduzetnici ima osjećaj podrške s naše strane – dodala je.

Zaključila je kako položaj Županije daje veliki potencijal koji još uvijek nije u potpunosti iskorišten te da je obaveza na kojoj se mora raditi.

Nakon pozdravnih i uvodnih govora, profesorica Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu održala je kratko predavanje o izazovima poslovanja u nestabilnim vremenima, nakon čega slijedi panel ‘Kako unaprijediti investicijsku klimu u Karlovačkoj županiji.

Kako unaprijediti investicijsku klimu u Karlovačkoj županiji

U sklopu Lider investa održao se i panel pod nazivom ‘Kako unaprijediti investicijsku klimu u Karlovačkoj županiji‘.

Branka Šeketa Karlović, pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo u Karlovačkoj županiji ukratko je predstavila aktualne inicijative Karlovačke županije za poticanje poduzetništva te je predstavila mjere i programe za poticanje poduzetništva u županiji. Rekla je kako su prepoznali potrebu da kroz potpore potiču daljnja ulaganja u rast i razvoj, te je naglasila kako još od 2000. godine Županija subvencionira kamate na poduzetničke kredite. Dodala je kako se uglavnom potiču mikro i mali poduzetnici te da će u ovoj 2024. godini provoditi program poticanja male vrijednost malim poduzetnicima koji su registrirani u prerađivačkom sektoru.

Što se investitora tiče, rekla je kako je u zadnje vrijeme veliki interes za zemljištima, ali da postoji nedostatak istih koji bi primio sve investitore.

Daniela Peris, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj grada i fondova EU Grad Karlovac je rekla kako je u Gradu oko 80 posto malih i mikro poduzetnika te da se po rezultatima bilježi pozitivan trend jer su domaća karlovačka poduzeća radila s neto dobiti.

- Prisutan je porast prihoda kao i izvoza. Također, neto plaće su rasle i mogu reći da su svi pokazatelji jako dobri – rekla je Peris.

Frana Lokas - Mudrovčić, voditeljica Područnog ureda Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za Liku predstavila je financijske programe i mogućnosti za investiranje koje nudi HBOR.

- Spektar usluga koje mi nudimo je velik a u fokusu su nam mala i srednja poduzeća a tu su i posebni programi za mlade, žene i poduzetnike početnike. Dio proizvoda usmjeren je i na poticanje izvoza, i to i na ona poduzeća koja još nisu izvoznici. Kreditne programe imamo za male i srednje poduzetnike, obrtnike ali i za investicije. Kreditni programi ovise od kuda dolazi poduzetnik, iz javnog ili privatnog sektora dok je više faktora koji utječu na samu investiciju. Kamate su rastuće i kroz sustav državnih i regionalnih potpora uspijevamo balansirati i poduzetnicima nuditi povoljnije uvjete kreditiranja – rekla je Lokas – Mudrovčić.

Željko Pavlin, predsjednik Uprave HS Produkta potvrdio je da je SAD i dalje tržište na koje najviše izvoze usprkos prijetnjama koje su sve bliže Europskom tlu.

Pavlin je rekao kako je EU gledala dok se Rusija naoružavala te da je cijelo to vrijeme ‘spavala‘.

- Sad se polako budi, što se naoružanja tiče, ali političari samo pričaju dok nitko ne spominje najvažniju stavku, a ta je – tko će sve to platit? – pita se Pavlin pa si sam odgovora da trenutno nema nikoga tko bi platio oružje za EU.

Dodao je kako EU ima tehnologiju i tvornice za proizvodnju ali da dva faktora utječu na sve. Prvi je, kao što je rekao Pavlin, tko će to platiti a drugi je da EU nema sirovine, ali o tome još nitko ne želi ni pričati.

Pavlin se dotaknuo i svog američkog partnera za kojega je rekao da sada rade kao ista kompanija na dva kontinenta.

- Oni nas zastupaju u Americi a mi njih u Europi, te počinjemo funkcionirati kao ista tvrtka koja radi na dva kontinenta- rekao je Pavlin.

Domagoj Boljar suosnivač i CEO domaće tvrtke Miret potvrdio je da je tvrtka ovu godinu počela dobivanjem važnog ekološkog certifikata koji je sinonim za najviše standarde društvene i ekološke izvedbe, javne transparentnosti i pravne odgovornosti.

- Mi radimo naj ekološkije tenisice na svijetu, čak radikalno ekološke jer se sve komponente u njima ekološki certificirane – rekao je Boljar.

Dodao je da su oni prva domaća tvrtka koja zadovoljava najviše ekološke standarde te da 90 posto svojih proizvoda izvode na strana tržišta.

Mario Tomljanović, operativni direktor u tvrtki DW Reusables koja je najveći proizvođač plastične ambalaže u regiji ispričao je kako funkcionira zatvoreni krug proizvodnje.

- U zadnjih godinu do dvije se puno priča o plastici i utjecaju plastike na okoliš. Zapad dirigira neke stvari koje nas oslabljuju, a to se događa i u našoj industriji. Regulacije su prestroge i puno manjih firmi u RH će to uništiti, dok sam efekt od tih regulacija nije jako velik – rekao je Tomljenović.

Dodaje kako EU želi klimatsku neutralnost ali da to ide uz cijenu, a to je slabljenje europske proizvodnje i povećanja uvoza.

- U konačnici, mi možemo prestati zagađivati ali globalno puno toga promijeniti. Ciljevi su preambiciozni i nisu tu da bi pomogli poduzetnicima, već obrnuto – zaključio je.

Kelteks je vodeći europski proizvođač tehničkih tkanina visokih performansi od karbonskih, staklenih, bazaltnih i prirodnih vlakana za graditeljstvo i ojačanja kompozitnih materijala a o tvrtki je detalje ispričala Milana Spudić, direktorica kontrolinga u tvrtki.

- Mi proizvodimo proizvode koji su inovativna rješenja a predstavljaju ojačanja od staklenih i karbonskih vlakana i predstavljaju različita rješenja za građevinu i kompozitnu industriju – rekla je.

Ispričala je kako su se prije desetak godina udružili s njemačkom grupacijom te da im je ta suradnja donijela jako puno.

- Naša je kompanija do tada bila ograničena na proizvodnju standardnih proizvoda. A to nam je udruživanje donijelo velike mogućnosti investiranja ali i financijsku sigurnost. Također, suradnja je donijela i promjenu strategije i poslovanja jer nam je ta financijska sigurnost omogućila da usmjerimo fokus na nova tržišta i razvoj novih tehnologija – rekla je.

Pohvalila se kako više od 40 posto ukupnog prihoda od prodaje čine proizvodi koji su razvili njihovi inženjeri te je zaključila kako do kraja 2025. godine planiraju uložiti oko 60 milijuna eura na području Karlovca i županije.