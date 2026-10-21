Alphabet i Microsoft podnose prigovore za tokenizirane dionice

Oko 25 posto tvrtki u početnom prijedlogu OKXICE-ove tokenizirane platforme za dionice traži odustajanje od tog pothvata

Sve više tvrtki formalno se protivi dostupnosti tokeniziranih verzija svojih dionica na platformi za dionice koju predlažu kripto mjenjačnica OKX i matična tvrtka New York Stock Exchangea, Intercontinental Exchange.

U obavijesti ažuriranoj u ponedjeljak, zajedničko ulaganje OKX-a i Intercontinental Exchangea (ICE), nazvano OKXICE, izvijestilo je o primitku 16 obavijesti o prigovoru izdavatelja od tvrtki, uključujući Microsoft, Googleovu matičnu tvrtku Alphabet i Goldman Sachs. Prigovori nisu uključivali konkretne razloge za obavijest OKX-u, ali jedan je stručnjak rekao da bi se mogli povezati s neznanjem što se događa s njihovom cijenom na predloženoj platformi.

U utorak je supredsjedatelj OKXICE-a i bivši guverner New Yorka Andrew Cuomo rekao da ove obavijesti ‘nisu prigovori’, navodeći da se Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) otvara globalnom tržištu 24/7. Prigovore je okarakterizirao kao razlog da neke tvrtke stoje na strani dok dopuštaju drugima da uskoče i testiraju teren za OKXICE-ov model tokeniziranih dionica.

- Bit će mnogo tvrtki koje će reći ne želimo biti prvi, želimo vidjeti kako će ići. To je 100 posto očekivano, a bit će ih još - rekao je Coumo.

Cuomo je ranije ovog mjeseca, kada su OKX i ICE podnijeli zahtjev SEC-u, rekao da bi predložena tokenizirana platforma za trgovanje dionicama nudila dionice za više od 60 tvrtki koje kotiraju na američkim burzama. Od 62 predložene tvrtke, oko 25 posto je dalo prigovore.

Prema OKXICE-u, predložena platforma radila bi 24/7 koristeći dopuštene Uniswap v4 fondove likvidnosti raspoređene na XLayeru. Svaka tokenizirana dionica bila bi uparena s jednim od tri platna stablecoina: Tetherovim USDT-om, Circleovim USDC-om ili Global Dollarom (USDG).