EU klasificira USDC tvrtke Circle kao 'značajan' prema MiCA-i

Drugi najveći stablecoin nadzirat će EU vlasti pod klasifikacijom kao značajnog tokena elektroničkog novca

Europsko bankarsko tijelo (EBA) klasificiralo je Circleov USDC stablecoin kao značajan token elektroničkog novca prema regionalnom okviru Markets in Crypto Assets (MiCA).

U obavijesti objavljenoj u srijedu, bankarski regulator izjavio je da klasifikacija tokena elektroničkog novca, dodijeljena samo 45 drugih projekata, zapravo znači da će stablecoin USDC zajednički nadzirati EBA i francusko nadzorno tijelo, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Stablecoin je drugi najveći po tržišnoj kapitalizaciji, sa 73 milijarde dolara u usporedbi sa 184 milijarde dolara Tether USDT-om.

Značajna klasifikacija uslijedila je jer su se mnogi izdavatelji tokena sa sjedištem u EU-u zalagali za regulirane stablecoine vezane uz američki dolar u regiji. Izvršni direktor Stable Minta, James Bennett, rekao je da iako Europa ne može ‘poželjeti’ dolarske stablecoine, regulatori mogu kontrolirati zaštitne mjere i pravila za izdavatelje.

- Da bi europske korporacije mogle obavljati prekogranična plaćanja diljem svijeta, ponuda samo euro stablecoina nije dovoljna - rekao je za izvršni direktor AllUnityja Alexander Höptner.

Kako se vlasti i izdavatelji približavaju prihvaćanju dolarskih stablecoina, kreatori politika u Europskoj središnjoj banci nastavljaju istraživati ​​potencijalno uvođenje digitalnog eura. Tijelo EU-a prvi put je predložilo digitalnu valutu središnje banke 2020. godine, s potencijalom izdavanja 2029. godine nakon dovršetka zakonodavstva i pilot programa.