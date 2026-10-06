OKX i ICE zajedno pokreću 24/7 trgovanje tokeniziranim dionicama

Podnesena pod novim SEC-ovim izuzećem za inovacije, platforma navodi više od 60 dionica, uključujući Nvidiju i SpaceX

OKXICE, zajednički pothvat kripto mjenjačnice OKX i vlasnika njujorške burze Intercontinental Exchange (ICE), obavijestio je SEC da planira pokrenuti 24-satno mjesto za trgovanje tokeniziranim američkim dionicama, napisao je supredsjedatelj Andrew Cuomo u ponedjeljak u tweetu.

Tvrtka je objavila obavijest od 4. listopada u skladu s izuzećem za inovacije SEC-a, koje od 17. rujna dopušta kvalificiranim mjestima trgovanje tokeniziranim dionicama bez registracije kao burze. OKXICE će raditi 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, navodi se u obavijesti.

SEC ne odobrava mjesta pojedinačno. Tvrtka koja ispunjava uvjete izuzeća obavještava agenciju i zatim može poslovati pod njom, podložno tim uvjetima.

Cuomo, bivši guverner New Yorka, nazvao je podnošenje zahtjeva značajnim korakom prema istinski globalnom Wall Streetu koji radi 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

U obavijesti se navode: Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft i SpaceX, uz tvrtke povezane s kriptovalutama: Coinbase, Circle, Strategy, Robinhood, BitGo i Securitize. Svaka tokenizirana dionica trgovat će se u paru s jednim od tri stablecoina: USDC, USDG ili Tetherov USDT.

U lipnju je glasnogovornik OKX-a rekao za Fortune da će se pothvat usredotočiti na tokenizaciju dionica uvrštenih na NYSE. Nvidia, Tesla, Apple i Microsoft svi su uvršteni na Nasdaq.

Detalji partnerstva

Trgovanje će se odvijati putem dopuštenih Uniswap v4 bazena likvidnosti na XLayeru, blockchainu drugog sloja, s prilagođenim pametnim ugovorom koji provjerava svaku transakciju. Samo novčanici koji imaju neprenosivi soulbound token, izdan nakon provjera identiteta, sprječavanja pranja novca i sankcija koje provodi američki entitet OKX-a, mogu trgovati ili pružati likvidnost.

U obavijesti se upozorava da se tokenizirane cijene, koje isključivo određuju poolovi, mogu razlikovati od temeljnih dionica, posebno izvan redovnog radnog vremena burze.

Sami tokeni dolaze od nepovezane treće strane, opisane samo kao ‘tokenizator’ koja drži temeljne dionice jednu za jednu putem registriranog brokera-dilera. U obavijesti se ne navodi njegovo ime. Vlasnici imaju pravo na iste dividende i prava glasa kao i obični dioničari, prema podnesku.

ICE i OKX osnovali su 50-50 ulaganje u lipnju, tri mjeseca nakon što je ICE preuzeo manjinski udio u OKX-u po procjeni od 25 milijardi dolara. Par je već na tržište plasirao kripto-nativne perpetual futures ugovore za naftu za kupce izvan SAD-a. Cuomo, koji je također bio glavni državni odvjetnik New Yorka, surađuje s OKX-om od 2023. godine.

Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) izdala je izuzeće 17. rujna, nekoliko mjeseci nakon što je predsjednik Paul Atkins odustao od ciljanog siječnja zbog otpora grupa s Wall Streeta i nekoliko dana nakon što CLARITY zakon nije uspio napredovati u Senatu.

Atkins je rekao da SEC djeluje unutar svojih zakonskih ovlasti, a dužnosnici su izuzeće opisali kao privremeni most prema trajnom donošenju propisa.