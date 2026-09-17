Deutsche Bank čeka regulatorno odobrenje za čuvanje kriptovaluta

Najveća njemačka banka čeka regulatorno odobrenje za skrbništvo nad bitcoinom, ethereumom i odabranim stablecoinima

Najveća njemačka banka, Deutsche Bank, čeka regulatorno odobrenje za pokretanje rješenja za čuvanje digitalne imovine za institucionalne klijente i korporacije u Europi.

Deutsche Bank planira pokrenuti ponudu za svoje prve klijente ove godine, podložno završetku važećeg regulatornog roka, objavila je banka u srijedu.

Banka planira ponuditi početnu podršku za bitcoin, ethereum i odabrane stablecoine, uključujući USDC, EURC i EURAU. Također kasnije planira uključiti podršku za tokenizirane financijske instrumente.

Deutsche Bank je jedna od institucija koju je Odbor za financijsku stabilnost uvrstio na popis globalno sistemski važnih banaka.

Ovaj razvoj događaja označava najnoviji pokušaj njemačke institucije u kripto sektoru, potvrđujući ranija izvješća da razvija usluge čuvanja kriptovaluta. U lipnju je Sabih Behzad, voditelj digitalne imovine Deutsche Banka, otkrio da banka razmatra ulazak na tržište stablecoina, uključujući izdavanje vlastitog tokena.

Banka očekuje da će dobiti licencu za ponudu skrbništva u listopadu, u okviru EU-ovog okvira za tržišta kripto imovine (MiCA).

Njemačke banke potpisuju partnerstva za pružanje kripto usluga

Očekuje se da će se poticaj za kripto usluge ubrzati nakon što je MiCA u potpunosti stupila na snagu 1. srpnja.

Deutsche Bank je prvi put otkrila planove za pokretanje rješenja za čuvanje kriptovaluta 2023. godine, kao dio partnerstva s Taurusom, ubrzo nakon što je podnijela zahtjev za licencu za čuvanje digitalne imovine u Njemačkoj.

I druge njemačke banke nude slična rješenja. U travnju 2024. najveća njemačka savezna banka, Landesbank Baden-Württemberg, počela je nuditi rješenja za čuvanje kriptovaluta nakon što je sklopila partnerstvo s austrijskom Bitpandom za njihovu institucionalnu platformu za čuvanje.

U prosincu 2025., DZ Bank je izjavila da je dobila odobrenje od njemačkog regulatora BaFin u okviru MiCA-e za upravljanje svojom platformom meinKrypto.