Središnje banke EU traže promjenu regulative za stablecoine

ECB i središnje banke EU žele izmijeniti zahtjeve za bankovne depozite stablecoina koje propisuje MiCA

Europska središnja banka (ESB) i središnje banke EU žele zamijeniti obvezne pragove bankovnih depozita za rezerve stablecoina novim zahtjevima za likvidnost, tvrdeći da bi veliki depoziti stablecoina mogli stvoriti rizike likvidnosti za banke.

Europski sustav središnjih banaka (ESCB) pozvao je na uklanjanje pravila koja zahtijevaju da se najmanje 30 posto rezervi, ili 60 posto za značajne stablecoine, drže kao bankovni depoziti. Prijedlog je u odgovoru ESCB-a, objavljenom u utorak, na pregled Uredbe o tržištima kripto imovine (MiCA) od strane Europske komisije.

Umjesto postojećih pravila o bankovnim depozitima, ESCB je podržao minimalne pragove likvidnosti za rezervnu imovinu koja dospijeva u roku od jednog i pet radnih dana. Iz ESCB-a su zasebno ukazali na ugovore o obrnutoj kupnji (repo) preko noći i kratkoročne državne obveznice kao alternativne instrumente koje izdavatelji mogu koristiti za postizanje likvidnosti.

Novi prijedlog odražava zabrinutosti koje je prethodno izrazila industrija stablecoina, uključujući izvršnog direktora Tethera Paola Ardoina, koji je od 2024. upozoravao da bi zahtjevi MiCA-e za bankovne depozite mogli stvoriti sistemske rizike i za banke i za izdavatelje stablecoina.

Središnje banke EU-a preferiraju skupine likvidnosti

ESCB je rekao da postojeći zahtjev stvara izravnu vezu između izdavatelja stablecoina i kreditnih institucija te bi mogao izložiti banke problemima s likvidnošću ako navala stablecoina prisili izdavatelja na brzo povlačenje depozita.

Središnje banke su se pozvale na nacrt pravila koje je 2024. objavilo Europsko bankarsko tijelo, a koji zahtijevaju da značajni stablecoini drže najmanje 40 posto rezervi u imovini koja dospijeva u roku od jednog radnog dana, a 60 posto u roku od pet radnih dana. Za neznačajne tokene pragovi su 20, odnosno 30 posto.

Osim rezervi stablecoina, ESCB je također upozorio na ‘značajne izazove’ u provedbi MiCA-e, rekavši da kripto tvrtke koje se ne pridržavaju zakona i dalje mogu pristupiti klijentima iz EU-a.

Tether je izrazio slične zabrinutosti 2024. godine

Izvršni direktor Tethera, Ardoino, ilustrirao je rizik hipotetskim stablecoinom koji drži 10 milijardi eura u rezervama, od čega bi se šest milijardi eura moralo držati u bankovnim depozitima.

Ako bi banka posudila 90 posto tih sredstava, rekao je, ostalo bi dostupno samo 600 milijuna eura, što bi potencijalno moglo stvoriti krizu likvidnosti ako bi izdavatelju iznenada zatrebale milijarde za otplatu, rekao je Ardoino.

Gotovo dvije godine kasnije, ESCB sada ukazuje na sličan rizik, rekavši da bi velika navala mogla prisiliti izdavatelja na brzo povlačenje depozita i stvoriti probleme s likvidnošću za banku, posebno ako rezerve čine značajan udio njezina financiranja.

Središnje banke su u utorak izjavile da rizici mogu teći i u suprotnom smjeru, navodeći slom Silicon Valley Banka u ožujku 2023., koji je izazvao navalu na Circleov stablecoin USDC nakon što je Circle otkrio da se 3,3 milijarde dolara njegovih rezervi nalazi u banci.

Nakon objave ECB-a, Tetherov Ardoino oglasio se o X-u objavom.

- Europske središnje banke žele da Bruxelles izbriše MiCA pravilo o rezervama stablecoina. Ono prisiljava velike izdavatelje da 60 posto tog novca drže u komercijalnim bankama. Tether je odbio licencu EU zbog iste klauzule - napisao je Ardoino.