Kripto novčanik Ledger potvrdio neovlaštenu implantaciju hardvera

Iz Ledgera su rekli kako se čini da je incident bio izoliran na jednog preprodavača i njegovo tržište jugoistočne Azije

Proizvođač hardverskih kripto novčanika Ledger, istraživao je izvješća o gubicima kriptovaluta koji uključuju njegove uređaje kupljene od preprodavača iz jugoistočne Azije, potvrdio je da je jedan od uređaja pogođenih korisnika sadržavao neovlašteni hardverski implantat.

Ledger je u subotnjoj objavi na X-u rekao da kontaktira korisnike u sklopu tekuće istrage o gubicima, za koje je istražitelj Specter procijenio da bi mogli premašiti 86 milijuna dolara na bitcoinu, ethereumu i tronu.

Ledger je zamolio pojedince koji imaju informacije o istrazi da kontaktiraju njihov program nagrađivanja na [email protected].

Kao mjeru opreza, preprodavač CryptoBilis je u objavi potvrdio da je prekinuo prodaju svih hardverskih novčanika dok se istraga ne završi. Ledger je rekao da je u aktivnoj komunikaciji s CryptoBilisom o sljedećim koracima.

Ledger preporučuje korisnicima koji su kupili jedan od svojih uređaja od ovog prodavača da ne pokreću postavljanje ako to još nisu učinili. Ako su postavili svoj Ledger uređaj, trebali bi razmisliti o premještanju imovine na novog Ledger potpisnika, uključujući korištenje novog seeda.

CryptoBilis naveden je kao ovlašteni prodavač Ledgera u Indoneziji, Maleziji i Filipinima.

Ledger nije potvrdio koliko bi kupaca moglo biti pogođeno niti vrijednost prijavljenih gubitaka. Iz tvrtke su rekli kako se čini da je incident bio izoliran na jednog preprodavača i njegovo tržište.

- Ledgerova infrastruktura, sustavi i usluge nisu bili ugroženi - rekla je tvrtka, dodajući da je istraga još uvijek u tijeku.