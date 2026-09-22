Bitcoin je dosegao 86 tisuća dolara, ali postoji samo jedan problem

Coinbase Premium ostaje blago negativan čak i nakon što je bitcoin porastao iznad 86.000 dolara

Bitcoin je u ponedjeljak premašio 86 tisuća dolara, a posljednji rast ga je doveo na razine s kraja siječnja. Najveća kriptovaluta u posljednja je 24 sata porasla za šest posto.

No podaci sugeriraju da ovaj oporavak još nije dobio snažnu potvrdu od strane američke spot potražnje.

Oporavku nedostaje dio

Prema najnovijim podacima koje je podijelio CryptoQuant, Coinbase Premium indeks ponovno je postao negativan. Indeks mjeri razliku u cijeni između bitcoina na Coinbaseovom USD tržištu i Binanceovom USDT tržištu. Pozitivno očitanje obično znači jaču kupovnu aktivnost američkih investitora. Negativno očitanje, s druge strane, sugerira slabiju potražnju ili relativno jači prodajni pritisak na Coinbase.

Vrijedi napomenuti da su podaci objavljeni ranije danas kada je bitcoin iznosio oko 81.500 dolara, a indeks je bio na -0,02. Premija se nakratko pomaknula iznad nule, ali se sada vratila u negativni teritorij. To znači da nedavni oporavak bitcoina ne prati dosljedno jača potražnja na Coinbaseu.

U prethodnim slučajevima, stabilne pozitivne Coinbase premije često su se pojavljivale tijekom razdoblja kada je potražnja za američkim spot tržištem podržavala rast cijene bitcoina. CryptoQuant je izjavio da bi trgovci trebali pratiti hoće li se premija vratiti iznad nule, ostati pozitivna i rasti zajedno s cijenom bitcoina. Takav potez pružio bi jači dokaz da američki kupci sudjeluju u oporavku.

Međutim, trenutno negativno očitanje ne mora nužno signalizirati medvjeđi preokret. Indeks je samo neznatno ispod nule i ne pokazuje ekstremno očitanje.

Stručnjaci sve više raspravljaju o tome je li kripto zima konačno završila. Matt Hougan, glavni direktor tvrtke Bitwise, u međuvremenu, vjeruje da je tržište ušlo u ‘kripto proljeće’. U razgovoru za CNBC, direktor je rekao da je pad nakon što je bitcoin u listopadu 2025. dosegao rekordnih 126 tisuća dolara, sada završen. Očekuje da će se trenutni ciklus razviti u ‘najjače i najdugovječnije’ bikovsko tržište u povijesti industrije.

Povratak Strategyja

Dodatno, optimističnoj atmosferi, Strategy je nastavio kupnju bitcoina nakon trotjedne pauze. Tvrtka je kupila 950 bitcoina za 75,7 milijuna dolara po prosječnoj cijeni od 79.670 dolara, objavio je suosnivač Michael Saylor.

Najnovija kupnja povećava ukupnu količinu bitcoina na 846.000 komada, kupljenih za 63,8 milijardi dolara. Po trenutnim cijenama, zaliha vrijedi oko 72 milijarde dolara.