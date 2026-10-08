Bitcoin nastavio padati: Nafta i obveznice tresu kriptotržište

Bitcoin je skliznuo ispod 83 tisuće dolara, a rast cijena nafte i prinosa na američke obveznice povećava pritisak na kriptovalute

Bitcoin je imao težak jučerašnji dan. Trgovanje je otvorio na 85.543 dolara, a tijekom dana cijena mu je pala na 82.776 dolara. Pad se nastavio i danas kada se bitcoin, prema posljednjim dostupnim podacima, trgovao po približno 82.740 dolara. Nagli pad uznemirio je trgovce jer je bitcoin ponovno došao u područje ključnih razina podrške.

Jučerašnji pad od oko 3,2 posto posebno je pogodio trgovce koji koriste financijsku polugu. Tijekom rasprodaje likvidirane su stotine milijuna dolara vrijedne pozicije, pri čemu su najveći dio činile duge pozicije (long), odnosno oklade na rast cijene. Procjene ukupnih likvidacija razlikuju se ovisno o trenutku mjerenja i izvoru, a pojedini izvori navode iznose od približno 550 do gotovo 970 milijuna dolara.

Što se dogodilo i što slijedi? Uzroke ovog pada ne treba tražiti samo na tržištu kriptovaluta, nego i u širim gospodarskim i geopolitičkim kretanjima.

Dionice padaju, nafta i prinosi na obveznice rastu

Wall Street povlači se s rekordnih razina. Američki burzovni indeksi završili su srijedu u minusu, pri čemu je S&P 500 oslabio za 0,22 posto, a Nasdaq za približno 0,22 posto. Pritisak se nastavio i u četvrtak, kada su terminski ugovori na glavne američke indekse ponovno pali zbog rasta cijena nafte i prinosa na državne obveznice.

Jedan od glavnih razloga jest nafta. Cijena barela Brenta u četvrtak je porasla na približno 105 dolara, a prinos na desetogodišnje američke državne obveznice kretao se oko 5,3 posto, blizu najviših razina od 2002. godine. Prinos na tridesetogodišnje obveznice dosegnuo je oko 5,70 posto. Pritisak na financijska tržišta osjetilo je i zlato, koje je tijekom srijede gubilo na vrijednosti, iako je u četvrtak zabilježilo blagi oporavak.

Cijene nafte posebno su nestabilne zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i sve većih prijetnji pomorskom prometu kroz Hormuški tjesnac. Napadi na tankere i prijetnje daljnjom vojnom eskalacijom povećavaju zabrinutost zbog mogućih poremećaja opskrbe. Dodatni pritisak na cijene u četvrtak stvorile su vijesti o eksplozijama u Saudijskoj Arabiji te opasnosti od novih napada na energetsku infrastrukturu.

Skuplja nafta potiče strah od ponovnog ubrzavanja inflacije, što povećava očekivanja da će američka središnja banka Fed dulje zadržati visoke kamatne stope ili ih dodatno povisiti. Posljedično rastu prinosi na državne obveznice, a investitori smanjuju izloženost rizičnijoj imovini, uključujući bitcoin.

Slična povezanost cijena nafte i bitcoina bila je vidljiva i tijekom lipnja, kada su napetosti na Bliskom istoku izazvale snažne oscilacije na energetskim i financijskim tržištima. Bitcoin je tada u jednom trenutku pao na približno 65.590 dolara, dok se Brent približio razini od 96 dolara po barelu.

Unatoč najnovijem padu, bitcoin se i dalje nalazi oko 40 posto iznad razine od približno 59.500 dolara, na kojoj se trgovao krajem lipnja. No najnovija rasprodaja pokazuje koliko je tržište kriptovaluta osjetljivo na promjene globalnog raspoloženja investitora, posebno kada rast cijena energenata, visoki prinosi na obveznice i geopolitičke napetosti istodobno povećavaju nesigurnost.