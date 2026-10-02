Početak je Uptobera. Hoće li bitcoin doživjeti taj period?

Bitcoin ulazi u svoj povijesno najjači mjesec nakon rekordnog rujna, ali povećanje kamatnih stopa od strane Feda testira bikove

Početak je listopada, inače poznatog kao ‘Uptobera’ u kripto krugovima zbog svojih povijesno izvrsnih tržišnih performansi, a označava kraj ‘Crvenog rujna’, koji se ipak pokazao ne baš toliko crvenim. Pa kako će se bitcoin snaći?

Bitcoin je započeo listopad na 83.823 dolara, nakon rujna koji je bio na putu da bude njegov najbolji rezultat, do posljednjeg trenutka.

Bitcoin je porastao za 7,33 posto tijekom mjeseca, s preostalim jednim trgovačkim danom, čime je premašen rekord od 7,29 posto za rujan 2024. Na kraju je korekcija dovela do toga da je bitcoin završio mjesec s dobitkom od 6,33 posto, još uvijek ‘zelen’, još uvijek prkoseći prokletstvu crvenog rujna, ali više ne i povijesnom performansom.

Sada dolazi mjesec Uptober. Listopad je u prosjeku donio 19,92 posto prinosa za kripto investitore i 14,71 posto po medijalnoj vrijednosti od 2013., prema CoinGlassu.

Prošla godina je prekršila scenarij. Listopad 2025. zatvorio se s padom od 3,69 posto, što je tek treći crveni listopad od 2013. Kako će se stvari odvijati ove godine?

Makro slika pruža određeni kontekst

Federalne rezerve su 16. rujna podigle kamatne stope za 25 baznih bodova, na raspon od 3,75 do 4 posto. To je bilo prvo povećanje od srpnja 2023., a glasovanje je bilo jednoglasno. Rastuće kamatne stope obično su vijest koja utječe na imovinu poput bitcoina, jer ‘jeftin novac’ postaje rijedak, a ulaganja se okreću sigurnijim okladama, poput državnih obveznica.

Predsjednik Feda Kevin Warsh rekao je da inflacija ‘ostaje povišena’, a projekcija američke središnje banke ukazuje na još jedno povećanje od 25 baznih bodova ove godine. Sljedeća odluka bit će donesena 28. listopada.

Prinosi obveznica shvatili su poruku. 10-godišnje državne obveznice završile su rujan na 5,289 posto, a 30-godišnje na 5,632, obje najviše vrijednosti u 52 tjedna. Bitcoin ne donosi prinos, pa trgovci rastuće kamatne stope državnih obveznica tretiraju kao izravnu konkurenciju.

Dionice također ne pozdravljaju povećanje kamatnih stopa. S&P 500 i Dow zabilježili su mjesečne gubitke u rujnu kako su prinosi rasli. Inflacija PCE-a u kolovozu doista je bila niža od predviđene, s 3,4 godišnje u odnosu na očekivanih 3,7 posto, s temeljnom vrijednošću od 3,0 u odnosu na 3,3 posto.

U međuvremenu, bitcoin ETF-ovi su u devet uzastopnih dana do 29. rujna prikupili oko 3,08 milijardi dolara. Niz je završio 30. rujna s neto odljevom od 148,69 milijuna dolara. Ukupna neto imovina iznosi preko 101 milijardu dolara, iako će se podaci razlikovati za nekoliko milijardi ovisno o izvoru praćenja.

Tjedan od 21. rujna privukao je otprilike 2,4 milijarde dolara, uključujući dan od 999 milijuna dolara. Ovaj tjedan do sada je imao neto odljev od 51,42 milijuna dolara.

Na prediktivnim tržištima trgovci daju 90 posto vjerojatnosti da će bitcoin dosegnuti maksimum od 85.000 dolara, ali najsigurnija oklada od svih je da će bitcoin ostati nepromijenjen. Trenutno postoji 70 postotna vjerojatnost da bitcoin dosegne 87.500 dolara, također prema prediktivnim tržištima.

Na zasebnom tržištu, trgovci daju samo sedam posto šanse da će bitcoin postaviti novi rekord prije 2027., što je pomak od otprilike 50 posto koji se trenutno smatra vrlo malo vjerojatnim.