Luka Tomašković: Kako Hrvati upravljaju novcem 2026.?

S direktorom Prodajne mreže ZABA-e razgovaramo o aktualnim izazovima i trendovima u osobnim financijama hrvatskih građana

Kako su se promijenile financijske navike Hrvata u posljednjih nekoliko godina? Zašto većina osjeća stres jer im novac stoji na računu i gubi vrijednost, a istovremeno nemaju dovoljno vremena za praćenje tržišta i investicijskih opcija? Kako i kome može pomoći Prime, nova usluga Zagrebačke banke? Kako izgleda personalizirana podrška bankara?

Upravo o tim pitanjima, ali mnogim aktualnim izazovima i trendovima u osobnim financijama hrvatskih građana, voditeljica Sandra Babić razgovarala je s Lukom Tomaškovićem, direktorom Prodajne mreže Zagrebačke banke.

U novoj epizodi Liderova podcasta, Tomašković objašnjava kako banka pomaže klijentima pri donošenju važnih financijskih odluka, uključujući štednju, ulaganja te kupnju nekretnina kroz Centar stambenih kredita.

Posebna pažnja posvećena je i digitalnim alatima te ekskluzivnim Prime zonama u poslovnicama, ali i pitanju koliko je u digitalnom dobu još uvijek važan osobni odnos s bankom. Govorimo se i o aktualnostima vezanim u ulaganje u kripto-tržište, lansiranju Bitcoin ETF certifikata te budućim trendovima koji će definirati kvalitetu bankarskih usluga.

Ova epizoda namijenjena je svima koji žele bolje razumjeti svoje financije, smanjiti stres vezan uz novac i saznati kako uspješni pojedinci danas grade i čuvaju svoju imovinu.

Cijelu epizodu možete pogledati na YouTubeu, a najzanimljivije isječke pratiti na Liderovu profilu na društvenim platformama.

Sadržaj nastao u suradnji sa Zagrebačkom bankom