Zoran Žic: Kako gradim biznis kojem nitko ne želi biti klijent

O biznisu smrti, cijenama pogreba i životnim lekcijama u novoj epizodi razgovaramo s vlasnikom pogrebnog poduzeća Miraj

Smrt nije samo jedna od rijetkih životnih izvjesnosti nego i posao. I to vrlo specifičan. Klijent dolazi u trenutku u kojem najmanje želi razmišljati o novcu, nema mnogo vremena za odluku, a uslugu koju kupuje vjerojatno nikada prije nije kupovao. Upravo u industriji od koje većina okreće glavu, posluje i vlasnik pogrebnog poduzeća Miraj, Zoran Žic čija tvrtka stoji iza više od deset tisuća sahrana.

U novoj epizodi Liderova podcasta s voditeljicom Sandrom Babić razgovara o ekonomiji smrti: koliko danas stoji pogreb, je li tržište pogrebnih usluga fer prema kupcima, kako uopće izgleda prodaja kad s druge strane sjedi čovjek koji tuguje i koga se uopće zapošljava u ovoj industriji. Žic je otkrio i kako se gradi brend u biznisu kojem nitko ne želi postati klijent, ima li mjesta pogreškama i na koji način gradi konkurentsku prednost.

Osim što se bavi specifičnim biznisom, godine provedene među tugujućima Žicu su dale i prilično neobičan pogled na život, pa on govori i o tome boji li se smrti, zašto se promijenio način na koji tugujemo i što život čini dobro proživljenim.

Ova inspirativna epizoda dostupna je na Liderovu YouTube kanalu, a najzanimljiviji isječci mogu se pratiti na Liderovim profilima na društvenim mrežama.