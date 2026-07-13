Josipa Maras: Moj put od umjetnice do vlasnice tvornice

Vlasnica Studija, hrvatskog brenda dizajnerskih zidnih tapeta, dokazala je da je za poduzetnički uspjeh ključan optimizam i nesalomljiv duh

Kako od umjetničke ideje izgraditi proizvodnu tvrtku koja svoje proizvode izvozi u više od 30 zemalja svijeta? Upravo je to uspjelo Josipi Maras, osnivačici i direktorici Studija, hrvatskog brenda dizajnerskih zidnih tapeta koji je posljednjih godina osvojio brojne međunarodne nagrade za dizajn, ali i priznanja za poslovnu izvrsnost.

U novoj epizodi Liderova podcasta, Josipa je voditeljici Sandri Babić ispričala svoj poduzetnički put, podijelila kako je od ilustracija i ljubavi prema slikarstvu izgradila hrvatsku tvornicu tapeta te zašto je, unatoč velikim rizicima, odlučila pokrenuti vlastitu proizvodnju.

Ova uspješna poduzetnica, podijelila je niz zanimljivih anegdota sa svog poslovnog puta, 'nagaznih mina' na koje su ona i suprug naletjeli, a koje su samo učvrstile njenu odluku da nastavi graditi Studijo. Otkrila je i kako miri kreativu s poduzetništvom, koliko joj znači rad sa suprugom te kako se vodi kompanija koja istodobno mora biti umjetnički autentična i poslovno održiva.

U razgovoru se dotiču i financijskih odluka, liderstva, izvoza, obiteljskog poduzetništva, međunarodnih sajmova te utjecaja umjetne inteligencije na budućnost dizajna.

Ako vas zanima kako izgleda poduzetnički put od kreativne ideje do globalno prepoznatog brenda, ovu epizodu ne propustite.

Cijelu epizodu možete pogledati na YouTubeu, a najzanimljivije isječke pratiti na Liderovu profilu na društvenim platformama.