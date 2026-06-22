Damjana Domanovac: Prepoznala priliku prije drugih

S pokretačicom turističkog brenda PLACE2GO razgovaramo o poduzetništvu, rizicima i trendovima u industriji koja se neprestano mijenja

Kako prepoznati poslovnu priliku prije nego što je vide svi ostali? Upravo je to pitanje u središtu nove epizode podcasta u kojoj Sandra Babić razgovara s Damjanom Domanovac, poduzetnicom koja je tijekom tri desetljeća karijere izgradila nekoliko uspješnih projekata na tržištima koja su u trenutku pokretanja mnogima djelovala preusko, prerizično ili jednostavno – prerano.

Od posla matičarke i organizacije vjenčanja, preko pokretanja specijaliziranih magazina, do stvaranja PLACE2GO-a, danas jednog od najprepoznatljivijih turističkih brendova u regiji, Damjana Domanovac iz prve ruke govori o poduzetničkim odlukama koje su obilježile njezin profesionalni put.

U razgovoru otkriva kako je nastala ideja za vlastiti magazin u vrijeme kada gotovo nitko nije vjerovao u nišne medije, zašto je odlučila pokrenuti turistički sajam usred izazovnih gospodarskih okolnosti te kako danas izgleda poslovanje u industriji koja se neprestano mijenja pod utjecajem tehnologije, društvenih mreža i novih navika putnika.

Tema razgovora su i budućnost turizma, rastući utjecaj influencera, važnost domaćih gostiju, trendovi koji će obilježiti putovanja u godinama pred nama te karakteristike koje uspješne destinacije razlikuju od prosječnih.

Cijelu epizodu možete pogledati na YouTubeu, a najzanimljivije isječke pratiti na Liderovu profilu na društvenim platformama.