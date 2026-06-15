Dalibor Radman: Vratio se iz Švedske i pokrenuo tvornicu

Građevinski poduzetnik o najvećim zabludama, ali i prednostima gradnje montažnih drvenih kuća te životu i radu u inozemstvu

Dok cijene nekretnina i građevinskih radova nastavljaju rasti, sve više ljudi traži alternativne modele gradnje koji nude bržu realizaciju, predvidljivije troškove i veću energetsku učinkovitost. Među rješenjima koja privlače sve više pažnje su i montažne drvene kuće, segment koji posljednjih godina bilježi snažan rast diljem Europe.

S Daliborom Radmanom, poduzetnikom, povratnikom iz Švedske i vlasnikom tvrtke Radman Homes, voditeljica Sandra Babić razgovara o tome zašto montažna gradnja postaje sve ozbiljnija alternativa klasičnoj gradnji, koliko danas doista košta izgradnja vlastitog doma te koje su najveće zablude koje ljudi imaju o montažnim kućama.

Nakon više od deset godina rada u Švedskoj, gdje je sudjelovao u izgradnji stotina obiteljskih kuća i vila, Radman se vratio u Hrvatsku i pokrenuo jednu od najmodernijih tvornica montažnih drvenih kuća u regiji. U razgovoru otkriva koje su ključne razlike između skandinavskog i hrvatskog pristupa gradnji, zašto je drvo u razvijenim zemljama već desetljećima standardan građevinski materijal te kako se domaće tržište postupno mijenja.

Dio dio razgovora posvećen je njegovom iskustvu života i poslovanja u Švedskoj, razlikama u poslovnoj kulturi te razlozima zbog kojih se odlučio vratiti u Hrvatsku i pokrenuti vlastitu proizvodnju.

Ako razmišljate o gradnji kuće, pratite trendove u građevinskom sektoru ili vas zanima kako je živjeti i raditi u inozemstvu, ova epizoda donosi praktične informacije i iskustva iz prve ruke.

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