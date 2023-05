Kineski proizvođači dronova na ledu zbog ‘decouplinga‘, europskim zemljama se otvara prilika. I Hrvatska ima svog aduta

Industrija dronova posljednjih je godina doživjela eksplozivan rast, a brojke ne lažu. Pomama za bespilotnim letjelicama sve je veća, a očekuje se da bi to tržište moglo narasti na 63,6 milijardi dolara do 2025. godine.

Dronovi za poduzeća imaju najveći potencijal na širem tržištu dronova. Insider Intelligence definira poslovne dronove kao sve bespilotne letjelice (UAV) koje se prodaju izravno poduzeću za korištenje u njegovom poslovanju.

Prema tom kriteriju, Insider Intelligence predviđa da će ukupne globalne isporuke doseći 2,4 milijuna u 2023., povećavajući se uz godišnju stopu rasta od 66,8 posto. Rast dronova dogodit će se u pet glavnih segmenata poslovne industrije: poljoprivreda, građevinarstvo i rudarstvo, osiguranje, mediji i telekomunikacije te provedba zakona.

O potencijalu industrije, najvećim igračima i budućnosti bespilotnih letjelica razgovarali smo s Srđanom Kovačevićem, izvršnim direktorom osječke tvrtke Orqa koja se bavi razvojem tehnologije potrebne za upravljanje dronovima.

Vojni sektor najjači

- Trenutno se najviše bavimo komponentama jer je velika potražnja za europskim proizvodima i stvarno je malo tvrtki koje su sposobne raditi takve komponente. Kratkoročna je strategija rasti na tom trendu i biti dobavljač komponenti zapadnim proizvođačima dronova i snabdijevati ih s našim proizvodima.

Što se regije tiče, u Srbiji je vrlo aktivna tvrtka PR-DC čiji je direktor Željko Mitrović. Dosta su vidljivi i puno rade na PR-u te raspolažu tehnologijama koje su vrijedne spomena. Oni spadaju u kategoriju tzv. system integratora. U Hrvatskoj imamo AeroNavis, ekipu iz Splita koja radi zanimljiva leteća krila, a nama je sljedeći korak kreirati vlastiti sustav, naš vlastiti multicopter - rekao je Kovačević.

Ako pogledamo širu sliku, očekuje se da će se broj isporuka potrošačkih dronova diljem svijeta povećati s pet milijuna u 2020. na 9,6 milijuna do 2030. Tržište bespilotnih letjelica ubrzano raste i nastavit će rasti tijekom sljedećeg desetljeća. Ovaj rast ukazuje na to da dronovi postaju sve popularniji i da će se industrija vjerojatno nastaviti širiti u budućnosti.

Makar se danas koriste u raznim sektorima, najaktualnija je njihova vojna svrha. U 2020. godini u tvrtke za bespilotne letjelice uloženo je 1,1 milijardu američkih dolara. Do 2024. očekuje se da će globalno tržište komercijalnih bespilotnih letjelica biti vrijedno 43,1 milijardu američkih dolara, a većina prodaje nastavlja dolaziti iz vojnog sektora, privatnih biznisa i civilnih vlada, objavila je Statista.

Podsjećamo, prošlog je mjeseca ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da bi ruska industrija bespilotnih letjelica uskoro mogla vrijediti više od 12 milijardi američkih dolara, nakon što se provede plan o povećanju proizvodnje. Putin, koji je izjavu dao nakon obilaska industrijskog parka u Moskvi, posebno dizajniranog za proizvodnju dronova, rekao je da bi se bespilotne letjelice mogle koristiti u gotovo svakom dijelu gospodarstva.

DJI kao Huawei među dronovima

Očito je da na globalnoj razini postoji veliki potencijal za poduzeća i civilne vlade da ulažu u dronove, što bi moglo dovesti do povećane potražnje i prodaje. To bi moglo rezultirati povećanjem broja radnih mjesta i gospodarskim rastom u industriji.

- Očekujemo rast koji će pogotovo biti pogođen potrebama u javnoj sigurnosti na zapadu, specifično vojnoj industriji. U srednjem roku će to stvoriti značajnu potražnju zbog situacije u Ukrajini. Fora je u tome što smo imali jednog igrača na tržištu, kineski DJI koji je izdominirao tržište i uzeo njegov najveći dio. Kako je krenuo decoupling, sve više korisnika u društvenoj sferi nije moglo kupovati kineska rješenja iz sigurnosnih razloga pa su stvorena rješenja zapadnog porijekla.

Apsolutno ima šanse da postanemo veliki igrači. Imamo jedan trend gdje se stvara ogroman vakuum. Problem je što nitko još nema tehnološki paritet s DJI-em. Najveći su i najbolji te za njima svi kasne. Američki ih je Skydio prestigao samo u domeni autonomije, ali što se tiče sustava svi su i dalje daleko od DJI-ja - objasnio je Kovačević.

Što se ukupnog tržišta tiče, DJI i dalje u njemu ima udio veći od 50 posto. Nakon najvećeg kineskog proizvođača, Kovačević je kao lidere istaknuo francusku tvrtku Parrot, američki Skydio i kineski Autel koji ‘kopira‘ DJI.

- Autel nema tu stigmu koju DJI ima. Oni su kao Huawei među dronovima - dodao je.

Europa u dobroj poziciji

Predviđa se da će vojna potrošnja na bespilotne letjelice porasti sa 6,4 milijarde dolara u 2015. na 11,2 milijarde dolara do 2027. godine. Jasno je da vojska sve više ulaže u tehnologiju dronova, a samim time se ubrzava i razvoj industrije. To bi moglo donijeti više prilika za proizvođače dronova, kao i više poslova za one koji se bave proizvodnjom komponenti i održavanjem letjelica.

Globalno tržište bespilotnih letjelica moglo bi dosegnuti ukupnu vrijednost od 55,8 milijardi dolara do 2030. godine prema Insideru, pri čemu će Azija biti najbrže rastuće tržište s godišnjom stopom rasta od 19,4 posto.To pokazuje potencijal za rast na tržištu bespilotnih letjelica i daje uvid u to koje će regije vjerojatno doživjeti najveći rast.

Što se Europe tiče, očekuje se da će njeno tržište bespilotnih letjelica porasti za 14,1 posto (CAGR) do 2029. godine. To bi mogla biti sjajna prilika za tvrtke da iskoriste sve veću potražnju za dronovima u Europi, ali i prednost za domaće tvrtke koje su već izgradile svoje ime u industriji.