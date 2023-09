Kako kamatne stope rastu, tako se smanjuje broj novih fintech-tvrtki

Posljednje desetljeće obilježio je drastičan rast globalnog sektora financijskih tehnologija, odnosno fintecha, no najveću transformaciju sektor je doživio 2020. godine kad je zbog pandemije koronavirusne bolesti promet od e-trgovine u samo godinu dana skočio za 185 posto u odnosu na pretpandemijsko razdoblje, potaknuvši tako i rast fintech-platformi poput Apple Paya.

Sektor kontinuirano raste i tri godine nakon početka pandemije fintech se suočava s novim promjenama koje donosi umjetna inteligencija. Osim nje, predviđa se da će ga u sljedećih pet do sedam godina definirati tehnologija blockchaina, cloud-native platforme (temeljene isključivo na oblaku, kojima nije potreban hardver), virtualna realnost (VR) te ​mrežna arhitektura zero trust, odnosno sigurnosni model nultog povjerenja, koji zahtijeva stalnu provjeru identiteta pri ulasku u sustav.

Kako to vidi ChatGPT

O promjenama koje će umjetna inteligencija unijeti u poslovanje fintech-kompanija razgovarali smo s članovima Uprave Mastercarda Markom Barnettom i Kenom Mooreom, koji izvrsno poznaju tu tematiku jer Mastercard surađuje s osamdeset do devedeset posto svih financijskotehnoloških kompanija u svijetu.

– Pandemija je u samo godinu dana ubrzala razvoj tog sektora u odnosu na prijašnjih pet godina. Dakle, ono što imamo danas vjerojatno ne bismo imali još barem pet godina da nije bilo pandemije. Koliko god strašna bila, ipak je ostavila i nekoliko pozitivnih posljedica – objasnio je Barnett, koji je ujedno predsjednik Mastercarda za Europu.

Prije razgovora o umjetnoj inteligenciji u Mastercardovu tehnološkom hubu u Dublinu odlučili smo vidjeti što najpopularniji chatbot na svijetu, ChatGPT, kaže o utjecaju umjetne inteligencije na sektor financijskih tehnologija.

– Umjetna inteligencija već znatno prodire u financijski sektor i očekuje se da će ga nastaviti transformirati na različite načine, i to poboljšavanjem korisničke službe u kojoj će chatbotovi i virtualni pomoćnici pokretani umjetnom inteligencijom moći pružati danonoćnu korisničku podršku, odgovarati na uobičajene upite, pa čak i obavljati jednostavne financijske transakcije, poboljšavajući tako cjelokupnu korisničku uslugu.

Također će imati velik utjecaj u procjeni i upravljanju rizikom te trgovanju jer će algoritmi brže donositi odluke koje se temelje na podacima i smanjiti ljudske pogreške. Umjetna inteligencija olakšat će i upravljanje portfeljom, analizirati financijsku situaciju, pružati personalizirane savjete o ulaganju i financijskom planiranju te imati utjecaja i na analizu tržišta i predviđanje, smanjenje troškova, procjenu kreditnog rizika, ali i sprječavanje prijevara… – odgovara nam chatbot koji je nakon duljeg hvalospjeva o prednostima naveo i neke negativne strane umjetne inteligencije u tom području djelovanja, poput povrede privatnosti podataka.

Iako je ChatGPT itekako zanimljiv sugovornik na temu financijskog sektora, financijske tehnologije i budućnosti plaćanja, o utjecaju umjetne inteligencije na to područje mnogo više znaju članovi Uprave Mastercarda jer se njome već nekoliko godina koriste za suzbijanje prijevara, odnosno prepoznavanje sumnjivih transakcija Mastercardovim karticama.

– Umjetna inteligencija jako je korisna za sigurnost sustava jer nam pomaže da uočimo nesvakidašnje obrasce i ponašanja koje bismo mi možda previdjeli u milijardama transakcija koje se provode u stvarnom vremenu. Dakle, uvelike poboljšava usluge koje već imamo – objašnjava Moore, koji obnaša funkciju glavnog direktora za inovacije te globalne kartične kompanije.

Sigurnost nije trošak

Naravno, s novim tehnologijama dolazi i strah od njih jer kako tehnologija napreduje, tako se razvijaju nove prijetnje koje većinom nastaju zbog ljudske pogreške. Pa će tako, usprkos svim upozorenjima, ljudi i dalje kliknuti na poveznicu koju im je poslao ‘ženin rođak‘ ili ‘potencijalni poslovni suradnik‘. Tu bi veliku ulogu trebali odigrati razvijeni sigurnosni modeli kao što je ‘nulto povjerenje‘.

– Ne treba samo graditi štit od prijevara oko vanjskog prostora, odnosno ulaznih informacija. Važno je da kompanije grade sigurnosne zapreke oko svake usluge – smatra Moore, dodajući da u tome uz umjetnu inteligenciju veliku ulogu imaju tokenizacija i biometrija koje treba ugrađivati u sustav pri njegovu stvaranju, a ne sigurnost smatrati troškom koji će ‘možda jednoga dana biti potreban, ako uopće bude‘.

Kad je riječ o sigurnosti, prema Mooreovu mišljenju, veliku su ulogu odigrale financijskotehnološke kompanije jer su na početku shvatile da moraju graditi sigurnosne zapreke te su tako postale uzor drugim kompanijama u minimiziranju rizika.

– Povjerenje je danas veoma važno, a bit će i u budućnosti. Fintech-kompanije već su uspostavile nekakvo povjerenje. One kompanije koje steknu povjerenje u budućnosti će biti u najvećoj prednosti za proširenje svojih poslovnih modela te će imati veliku ulogu na tržištu zato što će se mali startupovi morati udruživati s njima kako bi se brendirali i stekli tu razinu povjerenja potrošača – tvrdi Moore i dodaje da smo proteklih godina svjedočili eksploziji financijske tehnologije potaknutoj egzodusom ljudi koji su napustili financijski sektor tijekom prošle bankovne krize i niskih kamatnih stopa.

Kako kamatne stope rastu, govori Mastercardov direktor inovacija, tako se smanjuje broj novih fintech-tvrtki jer opstaju samo one profitabilne, a one koji su mnogo obećavale, a malo ili ništa ispunile, propadnu i nestanu s tržišta.

Važna je mogućnost odabira

Dakle, opstaju samo veliki igrači. Jedan je od njih Apple, s kojim Mastercard godinama surađuje u uslugama poput Apple Paya, ali i onima poput ‘kupi sada, plati poslije‘, odnosno buy now, pay later (BNPL). Razlog je, kaže Moore, to što vide kamo svijet ide pa žele ostati relevantni te znaju da donose golem novac za stol u suradnji s Appleom, kojem je potrebna infrastruktura i mreža kakvu Mastercard posjeduje.

– Mi imamo veliku mrežu banaka s kojima surađujemo te 3,7 milijardi korisnika kartica, a surađujemo i s više od sto milijuna trgovaca. Uz to imamo vlastitu tehnologiju koju razvijamo, a koja se temelji na umjetnoj inteligenciji i drugim trendovima pa, bez obzira na to surađivali s Appleom, nekim drugim fintechom ili bankom, naša je uloga omogućiti im da riješe probleme i pružiti im inovacije. Ako Apple to prvi prihvati, odlično. Ako to bude netko drugi, neka manja kompanija, također odlično. Naša je tehnologija otvorena svima koji se drže naših načela i uvijek smo otvoreni budućnosti, bez obzira na to tko je stvara. Spremni smo za sva partnerstva i znamo da imamo sredstva koja dodaju vrijednost – govori Moore.

Unatoč tomu što upravo Mastercard nudi inovativne načine plaćanja i veliku bazu kartica u svim dijelovima svijeta, Moore ne želi reći da je ‘kartični način plaćanja pravi način‘ jer je, kako kaže, korisnicima najvažnije omogućiti odabir, neovisno o tome bila riječ o fizičkim ili digitalnim karticama, aplikaciji, gotovini ili čak usluzi BNPL-a​, odnosno odgodi plaćanja. Važno je, ističe, pružiti sve i pustiti potrošača da odabere što je najbolje za njega.

– Zato na nekoj razini prihvaćamo blockchain i kriptovalute. Opet, nije riječ o prednostima blockchaina i kriptovaluta, nego o pružanju izbora potrošačima i omogućavanju da prihvate te nove metode na siguran način – smatra Moore, koji vjeruje da će se s kriptovalutama ipak malo zastati u idućem razdoblju jer uvijek postoji problem s regulacijom, zato sve dok kriptoigrači ne budu regulirani na pravi način, neće moći ni sigurno skalirati.

Naglasak na personalizaciji

Osim rada s kriptovalutama, Barnett nam je potvrdio da u Mastercardu nastavljaju raditi na razvoju digitalnih valuta središnjih banaka te na poboljšavanju i širenju aplikacije Tap on Phone koja poduzećima omogućuje da s pomoću mobitela, zahvaljujući tehnologiji NFC-a, prihvate plaćanje s bilo koje beskontaktne kartice ili digitalnog novčanika. Također, kako ne bi sve ostalo samo na riječima, Barnett kaže da su iznimnu pozornost posljednjih mjeseci posvetili poboljšavanju kibernetičke sigurnosti i zaštite od prijevara, a da bi napredovali u personalizaciji tehnologija i osigurali što bolje iskustvo potrošača, prošle su godine zaključili akviziciju Dynamic Yielda, tvrtke koju su opisali kao suvremenu platformu za personalizaciju usluga.

Personalizacija im je, kaže Moore, iznimno važna jer će mobilni telefoni zahvaljujući umjetnoj inteligenciji znati više o korisniku te će mu davati i preporuke za kupnju odjeće, hrane i drugih potrepština. Zato Mastercard već radi na aplikaciji koja će omogućiti VR kupnju. Sadržava korisnikov avatar ​koji isprobava željenu odjeću, prati potrošnju, ali i računa ugljikov otisak pojedine kupnje.

Osim zabavnih stvari poput internetskoga kupovanja, umjetna inteligencija trebala bi utjecati na financijsku pismenost, ali i onu opću, koja je i dalje jedan od velikih problema u svijetu. Tako bi ljudima mogla omogućiti da više ne moraju znati pisati ili čitati jer će vrlo jednostavno moći pretvarati govor u tekst. To je, naravno, dostupno već i danas, no u Mastercardu smatraju da će se puni potencijal takvih značajki tek dosegnuti u budućnosti. Osvrnuo se Moore i na poslovanje velikih kompanija. Njima će, kaže, olakšati odlučivanje i radnu okolinu učiniti produktivnijom i učinkovitijom a da pritom neće morati zamijeniti određenu radnu snagu, nego će je poboljšati.

U svakom slučaju, tvrde u Mastercardu, sektor financijskih tehnologija zahvaljujući najnovijim tehnologijama i potencijalima koje one donose nikada nije bio uzbudljiviji. Koji će trendovi opstati i kako će izgledati plaćanje u budućnosti, još nije poznato, no sigurno je da će umjetna inteligencija u tome odigrati veliku ulogu.