Tvrtke i tržišta

Kompleks DS Smitha u Belišću na prodaju za 19 milijuna eura

29. lipnja 2026.
Tvornica papira Belišće

Tvornica papira Belišće

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Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Nakon gašenja proizvodnje papira, na tržištu je završilo 255 tisuća četvornih metara zemljišta bivšeg slavonskog industrijskog giganta.

Nekoliko mjeseci nakon što su se u Belišću trajno ugasili strojevi za proizvodnju papira, na tržištu nekretnina osvanuo je jasan dokaz velike promjene u slavonskoj industriji. Na Njuškalu je posredstvom tvrtke CBRE oglašen industrijski kompleks u Belišću po cijeni od 19 milijuna eura.

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