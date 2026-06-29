Kompleks DS Smitha u Belišću na prodaju za 19 milijuna eura

Nakon gašenja proizvodnje papira, na tržištu je završilo 255 tisuća četvornih metara zemljišta bivšeg slavonskog industrijskog giganta.

Nekoliko mjeseci nakon što su se u Belišću trajno ugasili strojevi za proizvodnju papira, na tržištu nekretnina osvanuo je jasan dokaz velike promjene u slavonskoj industriji. Na Njuškalu je posredstvom tvrtke CBRE oglašen industrijski kompleks u Belišću po cijeni od 19 milijuna eura.