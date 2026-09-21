Uprava Tehnike podržala ponudu koja je niža od burzovne cijene

Carrellovih deset eura po dionici uprava, vlasnički povezana s ponuditeljem, smatra primjerenim zbog procijenjene fer vrijednosti od 5,65 eura

Uprava građevinske kompanije Tehnika ocijenila je primjerenom ponudu Carrella INT, koji za preuzimanje preostalih dionica društva nudi deset eura po dionici. Podržala je i strateške planove novoga većinskog vlasnika, koji uključuju završetak restrukturiranja, jačanje financijskih kapaciteta i zapošljavanje novih stručnih i tehničkih kadrova.

Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ponuditelj i osobe koje s njime djeluju zajednički drže 204.423 dionice Tehnike, odnosno 51,26 posto temeljnog kapitala i glasačkih prava. Carrello je ponudu za preuzimanje objavio 11. rujna, nakon što je dan prije dobio odobrenje. Ponuditelj i osobe koje s njime djeluju zajednički drže 204.423 dionice Tehnike, odnosno 51,26 posto temeljnog kapitala i glasačkih prava.

Ponuda se odnosi na preostalih 194.375 dionica, koje čine 48,74 posto temeljnog kapitala. Ako bi je prihvatili svi preostali dioničari, Carrello bi za njih trebao izdvojiti približno 1,94 milijuna eura.

Ponuđena cijena niža od burzovne

Uprava Tehnike ponudu smatra primjerenom iako je ponderirana prosječna cijena dionice u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo nastanku obveze objavljivanja ponude iznosila 13,67 eura.

Dionicama Tehnike u tom se razdoblju trgovalo tijekom samo 14 od mogućih 60 trgovinskih dana, odnosno tijekom 23,33 posto mogućih dana trgovanja. Budući da je taj udio bio manji od jedne trećine, cijena u ponudi nije određena prema tromjesečnom burzovnom prosjeku, nego na temelju elaborata o procjeni fer vrijednosti.

Prema tom elaboratu, indikativna fer vrijednost jedne dionice Tehnike na dan nastanka obveze objavljivanja ponude, 29. lipnja, iznosila je 5,65 eura. Ponuđenih deset eura odgovara cijeni po kojoj su Carrello i ostali zainteresirani ulagatelji stjecali dionice u postupku povećanja temeljnog kapitala.

Uprava smatra da je takva cijena primjerena uzmu li se u obzir procijenjena fer vrijednost i financijsko stanje Tehnike, koja se još nalazi u završnoj fazi predstečajnog restrukturiranja.

Ponuda je, međutim, osjetno niža od cijene po kojoj se dionicama Tehnike trgovalo nakon njezine objave. Posljednja dostupna burzovna cijena dionice serije A iznosila je 20 eura, dvostruko više od Carrellove ponude.

Uprava napominje da njezino mišljenje nije individualizirani investicijski savjet niti preporuka dioničarima da ponudu prihvate ili odbiju.

Uprava vlasnički povezana s ponuditeljem

Mišljenje Uprave treba promatrati i u kontekstu otprije poznate vlasničke i upravljačke povezanosti dvaju društava. Direktor Tehnike Marin Štenglin jedan je od suvlasnika Carrella INT, a među suvlasnicima ponuditelja je i Davor Filipović, predsjednik Nadzornog odbora Tehnike.

Suvlasnik, osnivač i prokurist Carrella Nenad Bračun istodobno je član Nadzornog odbora Tehnike.

Štenglin u službenom mišljenju navodi da između njega, odnosno Uprave Tehnike, i Carrella ne postoji poseban sporazum povezan s ponudom za preuzimanje. Budući da nije vlasnik dionica Tehnike, nije mogao iskazati namjeru da ponudu prihvati ili odbije.

Promjene u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi Tehnike počele su početkom 2025., kada je Carrello kupnjom dionica od dotadašnjih dioničara stekao 24,18 posto kompanije i postao njezin najveći pojedinačni dioničar. Nakon toga Štenglin je u veljači 2025. imenovan na čelo Uprave, a Filipović je u travnju iste godine postao predsjednik Nadzornog odbora

Izlazak iz predstečajnog statusa do kraja godine

Carrello namjerava podržati dovršetak financijskog i operativnog restrukturiranja Tehnike te podmirenje preostalih obveza iz predstečajnog sporazuma. Cilj je do kraja 2026. stvoriti uvjete za prestanak statusa povezanog s predstečajnim postupkom.

Među prioritetima su jačanje odnosa s financijskim institucijama te osiguravanje odgovarajućih izvora financiranja, kreditnih i garancijskih okvira. Time bi Tehnika trebala povećati sposobnost samostalnog sudjelovanja na natječajima te ugovaranja i izvođenja većih i složenijih građevinskih projekata.

Uprava ocjenjuje da su takvi planovi primjereni i ostvarivi te da su usklađeni s aktualnim strateškim smjerom kompanije i aktivnostima koje se već provode u sklopu restrukturiranja.

Carrello ne planira smanjivati broj zaposlenih

Novi većinski vlasnik ne namjerava smanjivati kadrovske kapacitete kao neposrednu posljedicu preuzimanja. Najavljuje jačanje ključnih upravljačkih i operativnih funkcija te zapošljavanje novih stručnih, tehničkih i drugih potrebnih radnika.

Uprava Tehnike podržala je takav plan, navodeći da je povećanje broja zaposlenih potrebno zbog postojećih i planiranih projekata, kao i zbog dobne i stručne strukture radnika.

Carrello ne namjerava mijenjati osnovnu djelatnost Tehnike niti mjesta u kojima kompanija posluje.