Aminess preuzima većinu u Jadranu, dioničari odobrili ključne odluke

Konzorcij će steći više od 53 posto Jadrana, a Crikvenica od novog vlasnika traži konkretne planove i rokove ulaganja

Glavna skupština Jadrana d.d. prihvatila je ponudu konzorcija koji čine Aminess, Texo Molior i FEAL za dokapitalizaciju crikveničke hotelske kompanije, čime je napravljen ključan korak prema promjeni vlasničke strukture Jadrana.

Po završetku transakcije konzorcij će steći više od 53 posto Jadrana, dok će sadašnji dioničari, među kojima su obvezni mirovinski fondovi, ostati manjinski vlasnici kompanije. Provedba transakcije još ovisi o ispunjenju potrebnih uvjeta i regulatornim odobrenjima, uključujući zeleno svjetlo Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN).

Na izvanrednoj Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 90,79 posto ukupnog temeljnog kapitala Jadrana, a dioničari su praktički jednoglasno podržali odluke potrebne za provedbu transakcije. Među ostalim, jednoglasno je izglasano povećanje temeljnog kapitala uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, kao i davanje odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Jednoglasno su prihvaćene i izmjene Statuta, dok je odluka o smanjenju temeljnog kapitala dobila 25.395.151 glas za, bez ijednog glasa protiv i uz samo 12 suzdržanih.

Budući da je riječ o dokapitalizaciji, novac koji će konzorcij uložiti neće biti isplaćen postojećim dioničarima, nego će izravno ući u kapital Jadrana i, prema najavama kompanije, biti usmjeren na financijsku stabilizaciju i novi razvojni ciklus.

Prema informacijama koje je Lider dobio od jednog od malih dioničara koji je sudjelovao na Glavnoj skupštini, sadašnja Uprava Jadrana trebala bi ostati na čelu kompanije do kraja 2026. godine kako bi dovršila poslove povezane s ulaskom strateškog partnera.

Mali dioničar s kojim je Lider razgovarao potvrdio je i da je značajan dio rasprave na Skupštini bio posvećen budućim ulaganjima. Crikvenička gradonačelnica Ivona Matošić Gašparović detaljno je propitivala planove novog većinskog vlasnika za Jadranove hotele na području Crikvenice, a slična pitanja Upravi postavljali su i mali dioničari.

Kako je Lider već pisao , Uprava Jadrana predodabrala je ponudu konzorcija Aminessa, FEAL-a i Texo Moliora vrijednu 40,6 milijuna eura, odnosno 1,25 eura po novoj dionici. Konzorcij bi dokapitalizacijom trebao steći 53,7 posto kompanije.

Odabrana ponuda pritom nije bila financijski najviša. Prema informacijama Lidera, MPDD, koji je u Jadran planirao dovesti hotelski brend Accor, ponudio je 44,85 milijuna eura, dok je slovenski ECP Tactical Opportunities ponudio čak 58,5 milijuna eura.

Cijena je u početnim uvjetima procesa bila ključan kriterij, dok su kasnije formulacije ostavile prostor za vrednovanje i drugih elemenata ponude. Uz financijski dio, potencijalni investitori trebali su predložiti i izmjene Statuta, a ponuđači su tražili mehanizme koji bi im nakon velikog kapitalnog ulaganja omogućili stvarni utjecaj na upravljanje kompanijom.

Crikvenica traži konkretne iznose i rokove ulaganja

Upravo su buduća ulaganja bila jedna od važnijih tema Glavne skupštine. Gradonačelnica Crikvenice je nakon sjednice poručila da Grad pozdravlja dolazak strateškog partnera i novi investicijski ciklus, ali od budućeg većinskog vlasnika očekuje konkretne projekte, rokove i iznose ulaganja.

Za Crikvenicu je promjena vlasništva posebno važna jer Jadran desetljećima upravlja značajnim dijelom turističke infrastrukture, smještajnih kapaciteta i prostora na području grada. Gradonačelnica je stoga na Skupštini tražila odgovore o budućnosti svakog Jadranova objekta na području Crikvenice.

– Zanimalo me koliko će se ulagati, u koje objekte, kojim redoslijedom i u kojim rokovima, kakva se kategorizacija i kapaciteti planiraju te jesu li najavljene investicije usklađene s postojećom prostorno-planskom dokumentacijom – poručila je Matošić Gašparović.

Posebno je zatražila pojašnjenja o ukupnom investicijskom ciklusu i izvorima njegova financiranja te planovima za Kačjak i Selce, kao i jamstva da najavljena ulaganja neće ostati samo poslovna namjera na papiru.

Iako kaže da je na Skupštini dobila odgovore na postavljena pitanja, smatra da razgovor o budućnosti kompanije time tek počinje. Nakon što konzorcij postane većinski vlasnik, najavila je da će inzistirati na tome da novi vlasnik svoj detaljan investicijski i razvojni plan javno predstavi Gradu, građanima, zaposlenicima Jadrana i zainteresiranoj javnosti.

– Moramo znati što se konkretno planira sa svakim objektom, koliko će se u njega uložiti i kada će se investicija realizirati – poručila je.

Grad pritom ne zanima samo sudbina turističkih objekata. Gradonačelnica je otvorila i pitanje budućeg broja stalno zaposlenih i sezonskih radnika te razvoja i zadržavanja kvalitetnih kadrova.

Crikvenica je spremna surađivati s novim vlasnikom na prostorno-planskim, infrastrukturnim i drugim pitanjima u nadležnosti Grada, ali od konzorcija očekuje konkretnost.

– Partnerstvo mora biti obostrano. Od novog većinskog vlasnika očekujemo konkretne projekte, jasne rokove, ozbiljna ulaganja i otvorenu komunikaciju s Gradom i građanima – poručila je Matošić Gašparović.

Mirovinci u Jadran ušli još 2018.

Ovim raspletom završava se i važna etapa u vlasničkoj povijesti Jadrana. PBZ Croatia osiguranje i Erste Plavi u kompaniju su ušli 2018. godine, kada su od države za 199,8 milijuna kuna kupili 70,74 posto dionica. Istodobno su se obvezali Jadran dokapitalizirati s dodatnih 200 milijuna kuna.

Tada je najavljen znatan razvojni ciklus. Nakon preuzimanja govorilo se o ukupnim investicijama od 450 milijuna kuna, a ulazak mirovinskih fondova predstavljao se kao početak novog razdoblja za kompaniju koja je samo nekoliko godina prije toga izašla iz stečaja.

Vlasnički udjeli fondova s vremenom su dodatno narasli, a sada se vlasnička slika ponovno mijenja. No ovaj put nije riječ o klasičnoj prodaji postojećih dionica. Izdavanjem novih dionica sadašnji će dioničari biti razrijeđeni, a konzorcij će preuzeti većinsku kontrolu nad kompanijom.

Aminess donosi operativno znanje

Iz Jadrana poručuju da odluka Glavne skupštine otvara novo poglavlje u razvoju kompanije te da su tijekom procesa tražili partnera koji će, osim kapitala, donijeti znanje, iskustvo i dugoročnu razvojnu perspektivu.

– Nakon dovršetka transakcije želimo krenuti u novi investicijski ciklus, podizati kvalitetu naših objekata i usluge te dodatno ojačati Jadran kao jednu od važnih hrvatskih turističkih kompanija – poručili su iz Uprave Jadrana.

Posebnu ulogu u budućem poslovanju trebao bi imati Aminess, odnosno njegovo iskustvo u operativnom upravljanju turističkim objektima. Jadran i Aminess posluju u dijelu istih turističkih regija, pa u kompaniji očekuju sinergije u marketingu i prodaji, revenue managementu, digitalizaciji poslovanja, razvoju zaposlenika i operativnom upravljanju.

– Jadran je kompanija s vrijednim portfeljem, dugom turističkom tradicijom i velikim razvojnim potencijalom. Naš cilj nije samo financijski stabilizirati društvo, nego zajedno s postojećim timom stvoriti pretpostavke za njegov dugoročni rast – izjavio je predsjednik Uprave Aminessa Mladen Knežević.

Jadran danas upravlja s 12 smještajnih objekata na Crikveničkoj rivijeri, Krku, Makarskoj rivijeri i Braču, raspolaže s približno dvije tisuće smještajnih jedinica i zapošljava više od 490 ljudi.

Sljedeći važan korak bit će regulatorno odobrenje transakcije, prije svega odluka AZTN-a. Nakon zaključenja transakcije Aminess, Texo Molior i FEAL postat će novi većinski vlasnici Jadrana, dok će mirovinski fondovi, osam godina nakon ulaska u kompaniju, prijeći u poziciju manjinskih dioničara.