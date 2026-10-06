Tvrtke i tržišta
Bauhaus je od novog Maksimira napravio marketinški pogodak
6. listopada 2026.
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Dok sam pisala ovaj tekst, društvene su mreže bile preplavile fotografije novog izgleda zagrebačkog stadiona Maksimir, koji mnoge podsjeća na kartonsku kutiju. U moru objava, kritika i zezancija na račun arhitektonskog rješenja isplivala je i objava trgovačkog lanca Bauhausa koji se u raspravu o stadionu uključio objavom: 'Mi smo samo napravili kutiju za alat. Vi ste u njoj vidjeli stadion.' Dodao je i zahvalu na nominacijama, a publika nastavila razrađivati šalu, sve do prijedloga da se stadion nazove Bauhaus Arena. Proizvod iz trgovine tako je završio u nogometnoj priči, a objava u medijima (besplatno).
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