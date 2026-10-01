Prinosi na američke obveznice na najvišoj razini od 2002. godine

Tržišta obveznica već su mjesecima pod pritiskom straha od više inflacije izazvane energetskim šokom na Bliskom istoku

Prinosi na američke državne obveznice danas su dosegnuli najvišu razinu od 2002. godine te su pojačali pritisak na javne financije. Snažna rasprodaja pogurala je prinos na desetogodišnje obveznice na 5,34 posto, a pritisak osjećaju i druga gospodarstva. Raste i prinos na 30-godišnje britanske državne obveznice koji je danas premašio šest posto prvi puta od 1998. godine, dok su europske dionice snažno pale zbog zabrinutosti ulagača oko mogućih posljedica naglog rasta prinosa.

Ulagači upozoravaju da su skok prinosa dodatno pojačali hedge fondovi i drugi veliki investitori koji su bili prisiljeni prodavati dugoročne obveznice kako bi ublažili učinak rasta kamatnih stopa na svoje portfelje.

No, nesigurnost na svjetskim tržištima u posljednje vrijeme stvara i naftni šok. Naime, cijena nafte Brent porasla je 2,6 posto na 100,55 dolara po barelu dodatno pojačavajući time zabrinutost oko inflacije.

Pripreme za nove oscilacije

Da se raspoloženje pogoršalo na obvezničkom tržištu pokazuje i prinos na francuske desetogodišnje obveznice koji je porastao za 0,11 postotnih bodova, na 4,95 posto što je najviša razina u 25 godina.

Tržišta obveznica već su mjesecima pod pritiskom straha od više inflacije izazvane energetskim šokom na Bliskom istoku. Taj je pritisak dodatno pojačan snažnim gospodarskim podacima iz SAD-a, koji su pojačali očekivanja viših kamatnih stopa.

Trgovci se pripremaju za nove snažne oscilacije, a indeks Ice BofA Move, koji prati očekivanu volatilnost američkih državnih obveznica, približava se najvišoj razini dosegnutoj u prvim tjednima sukoba.

Kako se zabrinutost s tržišta obveznica proširila i na azijska tržišta, prinos na japanske državne obveznice porastao je za 0,04 postotna boda, na 3,1 posto, približivši se najvišoj razini u posljednjih nekoliko desetljeća.

Rasponi prinosa na korporativne obveznice također su se posljednjih dana proširili jer ulagači strahuju da bi se volatilnost s tržišta državnih obveznica mogla preliti na kreditna tržišta, koja određuju troškove zaduživanja kompanija.

Također, podaci o inflaciji objavljeni u srijedu u nekoliko europskih zemalja, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju, pokazali su snažnije cjenovne pritiske nego što su analitičari očekivali. To je dodatno pojačalo strah ulagača da se energetski cjenovni šok prelijeva na šire europsko gospodarstvo.