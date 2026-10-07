Dobitnici Zlatne kune: DICE, CQV Systems i Welding Piping Service

HGK je nagradila najuspješnije tvrtke za 2025., a Zlatnu kunu za životno djelo dobio je Mirko Habijanec iz Radnika

DICE Digital Innovation Center, CQV Systems i Welding Piping Service dobitnici su ovogodišnjih Zlatnih kuna Hrvatske gospodarske komore u kategorijama velikih, srednjih i malih trgovačkih društava, dok su među nagrađenima i Erste&Steiermärkische banka te Croatia osiguranje.

Zlatna kuna za životno djelo dodijeljena je Mirku Habijancu, predsjedniku Uprave građevinske tvrtke Radnik, a posebno priznanje dobili su hrvatski vatrogasci i Hrvatska vatrogasna zajednica.

Priznanja za poslovne rezultate ostvarene u 2025. godini uručena su na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu, na jubilarnom 30. izdanju Zlatne kune.

U kategoriji velikih trgovačkih društava nagrađen je osječki DICE Digital Innovation Center, koji se bavi IT savjetovanjem te razvojem kompleksnih softverskih rješenja i digitalnih proizvoda. Njegova rješenja koriste se u više industrija, među ostalim u zdravstvu te automobilskoj i obrambenoj industriji.

Željko Brdarić i Tomislav Ćorić

Najuspješnijom tvrtkom srednje veličine proglašen je CQV Systems iz Brezja kod Svete Nedelje. Riječ je o inženjerskoj tvrtki specijaliziranoj za puštanje u rad, kvalifikaciju i validaciju medija, HVAC sustava i čistih prostora.

U kategoriji malih tvrtki Zlatna kuna pripala je tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina, koja pruža usluge montaže industrijskih postrojenja i cjevovoda.

– Velika nam je čast primiti nagradu i biti u ovakvom društvu dobitnika. Moj život obilježila su dva odlaska iz Hrvatske, ali i povratak nakon kojeg sam stvorio tvrtku koja danas zapošljava više od 130 ljudi. Hvala svim našim zaposlenicima, ponosan sam na sve što smo stvorili, a ono najbolje, vjerujem, tek slijedi – rekao je Željko Brdarić, suosnivač i izvršni direktor DICE Digital Innovation Centera.

Željko Brdarić

U kategoriji banaka Zlatna kuna pripala je Erste&Steiermärkische banci, dok je među osiguravateljima nagrađeno Croatia osiguranje.

Životno djelo Mirku Habijancu

Dobitnik Zlatne kune za životno djelo Mirko Habijanec gotovo je pet desetljeća vezan uz križevački Radnik, a HGK mu je priznanje dodijelio za doprinos razvoju kompanije, hrvatskog gospodarstva i građevinske struke.

Posebno priznanje dodijeljeno je hrvatskim vatrogascima i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, koja obilježava 150 godina organiziranog djelovanja, za doprinos sigurnosti građana te zaštiti gospodarskih subjekata, njihove imovine i poslovanja.

Mirko Habijanec

Predsjednik HGK Luka Burilović rekao je da je hrvatsko gospodarstvo u protekla tri desetljeća prošlo put od tranzicijske do europske ekonomije te da su domaće kompanije danas znatno snažnije integrirane u europsko i svjetsko gospodarstvo.

– Napravili smo velik iskorak u razvoju i međunarodnom pozicioniranju naših tvrtki i nastavljamo raditi na konkurentnosti i produktivnosti gospodarstva – rekao je Burilović.

Luka Burilović

Na svečanosti je sudjelovao i potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić, kao izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

– Hvala vam na svakom zaposlenom, svakom euru poreza koji ste uplatili i svakom euru dodatne vrijednosti koji ste ugradili u hrvatsku ekonomiju – rekao je Ćorić obraćajući se dobitnicima.

Tomislav Ćorić

Zlatna kuna dodjeljuje se od 1993. godine za uspješnost u poslovanju i doprinos hrvatskom gospodarstvu. Dobitnici se biraju prema kriterijima koji uključuju poslovne rezultate, imidž tvrtke i doprinos djelatnosti u kojoj posluju, a posljednjih godina u ocjenjivanje je uključena i održivost poslovanja kroz ESG rejting koji je razvila HGK.