Stečaj

Nova bitka za Namu: 14 vjerovnika osporava milijunske kamate

23. rujna 2026.
Nama u Ilici
foto Ratko Mavar
Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Sud nije podijelio novac od prodaje Ilice, a vjerovnici traže novi odbor i ubrzanje prodaje robne kuće na Kvatriću

Četrnaest vjerovnika Name pokrenulo je novu pravnu bitku kojom nastoje spriječiti isplatu višemilijunskih kamata Croatia osiguranju i državi te preuzeti kormilo u samoj završnici stečajnog postupka koji traje već nevjerojatnih 26 godina. S tim su ciljem zatražili sazivanje skupštine vjerovnika i izbor novog odbora. U međuvremenu, sud na ročištu nije donio odluku o podjeli 17,25 milijuna eura prikupljenih prodajom kultne robne kuće u zagrebačkoj Ilici.

Umjesto odluke o isplati, od stečajnog je upravitelja zatraženo dodatno očitovanje o zahtjevima razlučnih vjerovnika. Republika Hrvatska na ročište održano 22. rujna došla je s obračunom svojeg potraživanja, koji uključuje i kamate, dok je Croatia osiguranje svoj obračun koji uključuje i kamate, dostavilo ranije. 

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