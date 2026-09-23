Nova bitka za Namu: 14 vjerovnika osporava milijunske kamate

Sud nije podijelio novac od prodaje Ilice, a vjerovnici traže novi odbor i ubrzanje prodaje robne kuće na Kvatriću

Četrnaest vjerovnika Name pokrenulo je novu pravnu bitku kojom nastoje spriječiti isplatu višemilijunskih kamata Croatia osiguranju i državi te preuzeti kormilo u samoj završnici stečajnog postupka koji traje već nevjerojatnih 26 godina. S tim su ciljem zatražili sazivanje skupštine vjerovnika i izbor novog odbora. U međuvremenu, sud na ročištu nije donio odluku o podjeli 17,25 milijuna eura prikupljenih prodajom kultne robne kuće u zagrebačkoj Ilici.

Umjesto odluke o isplati, od stečajnog je upravitelja zatraženo dodatno očitovanje o zahtjevima razlučnih vjerovnika. Republika Hrvatska na ročište održano 22. rujna došla je s obračunom svojeg potraživanja, koji uključuje i kamate, dok je Croatia osiguranje svoj obračun koji uključuje i kamate, dostavilo ranije.