Bojan Letica: Kako Hrvati (ne) štite svoju imovinu

U novoj epizodi stručnjak iz Croatia osiguranja tumači paradoks hrvatskog tržišta: zemlja smo vlasnika nekretnina, ali ih rijetko štitimo

Vlasništvo nad nekretninom za mnoge je jedna od najvećih životnih investicija. Ipak, navike vezane uz njezinu zaštitu često ne prate stvarnost. Dok cijene nekretnina i troškovi obnove rastu, klimatski rizici postaju sve izraženiji, mnogi vlasnici i dalje ne osiguravaju svoju imovinu. Ili ne provjere što točno pokriva njihova polica osiguranja te na koliku bi odštetu imali pravo u slučaju nastanka štete.

U novoj epizodi Liderova podcasta, voditeljica Sandra Babić razgovara s Bojanom Leticom, direktorom Sektora za razvoj proizvoda i preuzimanje rizika u Croatia osiguranju, o tome kako Hrvati osiguravaju svoju imovinu i na što bi trebali obratiti pozornost.

Zašto ćemo lakše osigurati automobil nego stan ili kuću? Što se događa s policom kada otplatimo stambeni kredit? Pokriva li osiguranje zgrade automatski i naš stan? Znamo li da se osiguranje imovine ne temelji se na tome za koliko biste stan ili kuću mogli prodati, nego na trošku obnove odnosno ponovne izgradnje?

U epizodi doznajemo i koji su najčešći mitovi u vezi s osiguranjem imovine, koje štete najčešće pogađaju kuće i stanove, a koje vikendice i apartmane na obali, tko nakon velikih nepogoda najčešće ugovara osiguranje te što treba napraviti odmah nakon nastanka štete i koliko se čeka na prvu isplatu.

Otkrivamo i da rizici u budućnosti neće biti samo požari, poplave i oluje već su tu i cyber prijetnje, umjetne inteligencija te novi oblici imovine koji otvaraju pitanje kako će izgledati osiguranje u godinama koje dolaze.

Znate li koliko vrijedi vaša nekretnina i biste li bili spremni da se sutra dogodi neka šteta?

Ovu zanimljivu, informativnu epizodu kreirali smo u suradnji s Croatia osiguranjem, a ona se može pogledati i poslušati na Liderovoj YouTube stranici dok najzanimljivije isječke možete pratiti na Liderovim profilima na društvenim platformama. Uživajte!

*Epizoda nastala u suradnji s Croatia osiguranjem