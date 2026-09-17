Građevinske dozvole pale 14 posto: Stiže li hlađenje stanogradnje?

Dozvole i nove narudžbe slabe, ali građevinari još ne vide ozbiljniji pad aktivnosti. Ipak, prvi znakovi usporavanja već su tu.

Za prvih šest mjeseci 2026., prema podacima DZS-a, izdano je 5.083 dozvole i predviđena je gradnja 8.902 stana. Lani u istom razdoblju izdano je 5.932 građevinske dozvole za izgradnju 10.427 stanova. Dakle, evidentan je pad izdanih dozvola u ovoj godini za 14,3 posto te pad broja stanova za 1.525 u odnosu na isto razdoblje 2025., što je pad od približno 14,6 posto.

No sve se može promijeniti i ne treba odmah donositi zaključke da slijedi pad građevinske aktivnosti, iako i najnoviji podaci, oni iz drugog ovogodišnjeg kvartala, sugeriraju da su možda neke promjene na pomolu. Naime, sama vrijednost radova nije pala; što više, u prvih šest mjeseci porasla je za 12,8 posto u odnosu na isto razdoblje lani, a u drugom kvartalu je ta vrijednost još više porasla u odnosu na lanjski drugi kvartal – za 13,5 posto.

Ipak, taj rast vrijednosti može se dobrim dijelom pripisati rastu cijena građenja budući da je obujam građevinskih radova rastao znatno sporije - u drugom kvartalu za 3,1 posto, a u prvom polugodištu za 2,8 posto. Na nominalni rast vrijednosti radova pritom utječu i struktura izvedenih radova te viši troškovi građenja. Uostalom, cijene građevnog materijala u lipnju bile su četiri posto više nego godinu prije.

No ono što možda treba zabrinuti poduzetnike, ili barem naglasiti da je nužan oprez, jest DZS-ov podatak da je u razdoblju od travnja do kraja lipnja ove godine vrijednost novih narudžbi pala za 4,3 posto u odnosu na isto tromjesečje prošle godine, iako je na razini cijelog prvog polugodišta još uvijek bila četiri posto veća nego godinu prije.

Spora administracija

Taj podatak za drugi kvartal, u kombinaciji sa padom izdanih građevinskih dozvola u prvih šest mjeseci ove godine bio je dovoljan razlog da pitamo građevinske poduzetnike je li se nešto dešava na tržištu.