Domaći gaming studio Gamepires najavio otpuštanja

Samo osam mjeseci nakon što ih je akvirirao britanski Splash Damage, zagrebački Gamepires objavio je otpuštanje zaposlenika

Domaći gaming studio Gamepires na svojim je društvenim mrežama danas najavio otpuštanja. Kako su napisali, donesena je teška odluka o smanjenju broja zaposlenih što znači da će se 'oprostiti od kolega koji su sudjelovali u razvoju igre SCUM i oblikovanju studija'.

- Ovaj je korak nužan kako bi se Gamepires prilagodio zahtjevnim tržišnim uvjetima i osigurao dugoročnu održivost poslovanja. Riječ je o poslovnoj odluci, a ne o ocjeni rada naših zaposlenika. Zahvaljujemo svim kolegama koji odlaze na njihov doprinos razvoju igre SCUM i poslovanju Gamepiresa. I dalje smo predani razvoju igre SCUM. Razvoj će se nastaviti, a u budućnosti slijede dodatna ažuriranja i novi sadržaji – objavili su iz zagrebačkog studija.

Odluka o otpuštanju dijela zaposlenika dolazi svega osam mjeseci nakon što je Gamepires dobio novog vlasnika. Kako je Lider pisao ranije ove godine, britanski Splash Damage Group početkom veljače preuzeo je Gamepires od Jagexa.

Dok Gamepires stoji iza uspješnog open world survival naslova 'SCUM', Splash Damage poznat je po radu na istaknutim igrama kao što su 'Gears Tactics' i 'Halo: The Master Chief Collection'.

Akviziciju je podržao Emona Capital, a ona je omogućila spajanje Splash Damagea i Gamepiresa u novi subjekt pod nazivom Splash Damage Group, koji vodi izvršni direktor (CEO) Ben Hopkinson.

Splash Damage Group je prilikom objave akvizicije najavio da se namjerava usredotočiti na širenje 'partnerstava u razvoju i surazvoju premium igara uz istodobno skaliranje franšize 'Scum' i ulaganje u nove autorske projekte'.

Pad prihoda i dobiti

No, nije to prva akvizicija Gamepiresa. Taj je domaći studio 2022. od osnivača Andreja Levenskog i Tomislava Pongraca preuzeo britanski Jagex koji je poznat po popularnoj igri RuneScape.

Britanska kompanija tada je najavila da će preuzimanjem poduprijeti daljnji razvoj SCUM-a i njegovo širenje na druge platforme, koristeći svoje iskustvo u razvoju i izdavanju videoigara. Financijski detalji transakcije nisu objavljeni. Jagex je u to vrijeme bio u vlasništvu američke investicijske kompanije Carlyle, koja ga je preuzela 2021. godine.

Podaci o poslovanju tog studija pak pokazuju da posljednje godine nisu bile bajne. Dok je 2020. ostvarivao više od sedam milijuna eura prihoda i 2,73 milijuna eura neto dobiti, četiri godine poslije prihodi su mu pali na 2,65 milijuna eura, odnosno za više od 62 posto, a poslovanje je završio s gubitkom od 262,5 tisuća eura. Prihodi su se gotovo prepolovili već 2021., nakon čega su se 2022. djelomično oporavili, no ponovno su počeli padati.

Zanimljivo je da je studio 2023. još ostvarivao 1,81 milijun eura neto dobiti, da bi samo godinu poslije završio u minusu. Unatoč padu prihoda, Gamepires je tijekom tog razdoblja povećavao broj zaposlenih. Prema dostupnim podacima, 2020. zapošljavao je 32 radnika, 2022. njih 54, a 2024. godine 60.