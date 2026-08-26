Invest in Novska: Poslovna konferencija u gradu koji potiče ulaganja

Grad Novska 8. rujna u hotelu Knopp organizira četvrto izdanje poslovne konferencije 'Invest in Novska', na temu 'Moderni trendovi u građevini'

Kako će izgledati gradnja budućnosti, koliko će sigurnost, energetska učinkovitost i održivost utjecati na vrijednost investicija te kakvu ulogu u stvaranju novih razvojnih prilika imaju gradovi? O ovim će se pitanjima 8. rujna u Novskoj razgovarati na poslovnoj konferenciji 'Invest in Novska 2026.', posvećenoj modernim trendovima u građevini.

Građevinski sektor posljednjih godina prolazi kroz snažnu transformaciju: klimatske promjene, zahtjevi za većom energetskom učinkovitošću, veća sigurnost objekata, digitalizacija projektiranja, rast troškova gradnje i sve veći zahtjevi investitora mijenjaju način na koji se planiraju i realiziraju građevinski projekti. Istodobno, javni i privatni investitori sve više traže rješenja koja će biti dugoročno održiva, energetski učinkovita i financijski opravdana.

Upravo zato Grad Novska, u suradnji s Razvojnom agencijom Grada Novske NORA-om te uz podršku tvtke Thermostone d.o.o., 8. rujna u hotelu Knopp organizira četvrto izdanje poslovne konferencije 'Invest in Novska', koja će i ove godine okupiti stručnjake, projektante, arhitekte, inženjere, izvođače, investitore i predstavnike javnog sektora oko teme 'Moderni trendovi u građevini'.

Konferencija je zamišljena kao mjesto razmjene znanja i iskustava, ali i kao prostor za razgovor o konkretnim izazovima s kojima se građevinski sektor danas susreće. Program otvara pitanje budućnosti gradnje u Hrvatskoj, razvoja infrastrukture i zakonodavnog okvira, dok će stručna predavanja i paneli obuhvatiti sigurnost i otpornost građevina, iskustva obnove nakon potresa, zaštitu objekata od požara, energetsku učinkovitost i održivu gradnju. Posebna pozornost bit će posvećena konceptu zgrada vrlo visoke energetske učinkovitosti, održivim građevinskim materijalima, smanjenju ugljičnog otiska i rješenjima koja mogu smanjiti troškove korištenja objekata tijekom njihova životnog vijeka. Govorit će se i o kvaliteti boravka u suvremenim građevinama - od akustike i kvalitete zraka do mikroklime i paropropusnosti, odnosno o standardima koji sve više određuju vrijednost i funkcionalnost prostora.

Teme konferencije nisu slučajno povezane s Novskom - ovo je grad koji posljednjih godina intenzivno ulaže u razvoj infrastrukture, obrazovanja, gospodarstva i javnih sadržaja, stvarajući pritom konkretne preduvjete za nove investicije i daljnji razvoj poduzetništva. U Novskoj se danas istodobno realiziraju i pripremaju projekti koji mijenjaju urbanu, društvenu i gospodarsku sliku grada za sve generacije - od ulaganja u obrazovnu infrastrukturu i sadržaje za djecu i starije osobe do razvoja poduzetničke i gaming infrastrukture, zelene infrastrukture te ulaganja u vodnokomunalni sustav.

Ovakav razvojni pristup Novsku pozicionira kao sredinu koja investicije povezuje s dugoročnim razvojem grada i kvalitetom života stanovnika u budućnosti. Upravo zato konferencija 'Invest in Novska' ima širi cilj od predstavljanja novih građevinskih tehnologija: ona otvara prostor za povezivanje stručnog znanja, investicija i konkretnih razvojnih potreba.

Završni dio ovogodišnjeg programa bit će posvećen upravo gradu Novskoj - sudionicima će biti predstavljeni aktualni građevinski projekti na području grada, kao i digitalni alati i stručna podrška namijenjeni projektantima.

Naime, za investitore je sve važnije imati jasnu sliku o prostoru u koji ulažu prije same investicije, odnosno dostupnoj infrastrukturi, kvaliteti javnih usluga, ljudskim potencijalima, mogućnostima financiranja i razvojnim planovima lokalne zajednice. Novska svoj razvoj temelji upravo na povezivanju tih elemenata: uz ulaganja u javnu infrastrukturu, obrazovanje i poduzetništvo, Grad razvija i projekte koji trebaju otvoriti prostor za nova radna mjesta, privući poslovne aktivnosti i dodatno povećati konkurentnost lokalnog gospodarstva.

Gradi se Centar gaming industrije – projekt vrijedan gotovo 80 milijuna eura. Radovi na fazi jedan traju od 2025. godine, a trenutno je otvoren natječaj za gradnju 2. faze. U poduzetničkoj zoni Novska gradi se i proizvodni pogon tvrtke TECE Industrial, vrijedan više od 35 milijuna eura. U centru grada gradi se Centar za starije, a u kvartu Uklade niče novi obrazovni centar grada – ondje se gradi Centar cjeloživotnog obrazovanja te novi dječji vrtić 'Gita'. U tijeku je energetska obnova poslovne zgrade u vlasništvu Grada Novske u kojoj se nalazi učenički dom, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine financira obnovu, odnosno izgradnju stambene zgrade na mjestu stare građevine koja je oštećena u potresu 2020. godine te nakon njega srušena, u vrijednosti gotovo 819 tisuća eura, a nedavno je završena nova stanica za tehnički pregled vozila Centra za vozila Hrvatske.

- Konferencija 'Invest in Novska' nastala je iz potrebe da na jednom mjestu povežemo investitore, struku, gospodarstvo i javni sektor, ali i da pokažemo što jedan grad može napraviti kada razvoj planira dugoročno i sustavno. Novska danas nije samo promatrač investicijskih procesa, mi ih aktivno stvaramo i provodimo kroz projekte koji imaju konkretan učinak na budućnost grada - poručuju organizatori.

'Invest in Novska 2026.' zato je prilika da se o budućnosti građevine razgovara iz dva kuta - iz perspektive struke koja razvija nova rješenja i iz perspektive grada koji ta rješenja pretvara u konkretne investicije. Konferencija je namijenjena arhitektima, projektantima, inženjerima, izvođačima, investitorima, predstavnicima javnog sektora i svima koji sudjeluju u planiranju, projektiranju i realizaciji građevinskih projekata.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, a prijave su u tijeku. Program i informacije, kao i obrazac za prijavu dostupni su na investinnovska.com.