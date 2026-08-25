Friendly Fire prikupio četiri milijuna eura od fonda AYMO Ventures

Hrvatska franšizna kompanija s 22 lokacije u šest zemalja ubrzava širenje, a već u rujnu otvara nove lokacije na Cipru, u Beču i Rijeci

Domaća gaming tvrtka Friendly Fire zatvorila je Series A investicijsku rundu u kojoj je fond AYMO Ventures uložio četiri milijuna eura. Kako se navodi u priopćenju, sredstva su namijenjena ubrzanju međunarodnog širenja mreže, daljnjem razvoju vlastite tehnološke platforme i jačanju sustava podrške franšizerima.

Friendly Fire osnovan je 2017. godine u Zagrebu, a danas broji 22 lokacije u šest zemalja. Iako imaju i vlastite lokacije, kompanija od 2022. primarno posluje kao franšiza – skoro svaki Friendly Fire cafe u vlasništvu je lokalnog partnera koji njime i upravlja, dok kompanija osigurava brend, softversku platformu, standarde i cjelokupni know-how stečen vlastitim višegodišnjim operativnim iskustvom.

Friendly Fire platformu koristi više od 220 tisuća gejmera, a na lokacijama je dosad održano više od tisuću amaterskih esports natjecanja. Danas 31 potpisani franšizni ugovor obvezuje partnere na otvaranje dodatnih 178 lokacija u 11 zemalja diljem svijeta, a ta brojka svakim mjesecom raste.

Model počiva na jednostavnoj ideji: svijet video igara danas je najveća zabavna industrija na svijetu, veća od filmske i glazbene industrije zajedno, ali gejmerima nudi sve manje razloga za izlazak iz kuće i socijalizaciju uživo. Friendly Fire nudi upravo suprotno – fizički prostor oslonjen na autentičnost kvartovskih gaming igraonica devedesetih, gdje se ljubitelji video igara okupljaju kako bi zajedno igrali u istom prostoru u tzv. 'LAN partijima'.

- Friendly Fire fokusira se na tržište koje je oduvijek bilo rascjepkano i lokalno te mu daje pravi povezani sustav. Uz operativni know-how, tehnološki sloj dio je koji se izvana najlakše previdi, a upravo on dobar gaming cafe pretvara u mrežu koja jača sa svakim novim otvaranjem. Jednako je važno da je riječ o timu koji je model dokazao na svojim lokacijama i vlastitim novcem prije nego što ga je ponudio drugima. Veselimo se radu s Davidom i njegovim timom u nadolazećoj fazi rasta - izjavili su iz AYMO Ventures fonda.

Tri otvorenja u jednom danu

Prvi konkretan korak nakon zatvaranja runde slijedi već 4. rujna, kada Friendly Fire istoga dana otvara tri nove lokacije: prvu u Limassolu na Cipru i u Rijeci, te već treću u Beču. Riječ je o geografski najraznovrsnijem otvaranju novih lokacija do sada i o dodatnoj potvrdi da ovaj franšizni model jednako funkcionira na razvijenim zapadnoeuropskim tržištima, u mediteranskim turističkim središtima i u hrvatskim regionalnim gradovima, dodaje se u priopćenju.

Trinaest dana kasnije, 17. rujna, Friendly Fire nastupa na European Franchise Awards u Bruxellesu kao jedini hrvatski predstavnik. Kompanija se natječe za prestižnu nagradu International Brand of the Year, koja se dodjeljuje franšiznim brendovima s najuspješnijim međunarodnim širenjem.

- Naš uspjeh počiva na vlastitom iskustvu i godinama optimiziranja procesa kako bi bili sigurni da našim franšiznim partnerima dajemo odličan model u kojeg oni ulažu svoj kapital. Zato danas i možemo biti tako sigurni što funkcionira te tako garantirati uspjeh franšizerima koji se pridržavaju našeg standarda. S ovom investicijom i s partnerom kakav je AYMO Ventures sada imamo pravi vjetar u leđa i sve preduvjete da ostvarimo viziju i postanemo najveći lanac gaming cafea na svijetu - rekao je David Kosir, osnivač i izvršni direktor Friendly Firea.