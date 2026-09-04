Volkswagen pred najvećim restrukturiranjem u povijesti autoindustrije

Volkswagen će do kraja desetljeća dodatno smanjiti broj zaposlenih za oko 50 tisuća, povrh ranije dogovorenih rezova koji ukupno dosežu 100 tisuća

Volkswagen će do kraja desetljeća ostati bez 100 tisuća radnika. Njemački automobilski div dogovorio je s predstavnicima radnika dodatno smanjenje broja zaposlenih za oko 50 tisuća, povrh ranije dogovorenih rezova. Riječ je o najvećem restrukturiranju u povijesti globalne automobilske industrije, koje će obuhvatiti oko 15 posto Volkswagenove radne snage, prenosi EuroNews.

- Od ključne je važnosti sustavno uskladiti broj zaposlenih s ekonomskom stvarnošću - poručili su iz Volkswagena.

Kompanija se posljednjih godina suočava s visokim troškovima, viškom proizvodnih kapaciteta, slabijom potražnjom za električnim automobilima te sve snažnijom konkurencijom kineskih proizvođača. Dodatni pritisak stvaraju i američke carine.

Plan koji je već bio na stolu

O mogućnosti ukidanja dodatnih 50 tisuća radnih mjesta i zatvaranja četiri njemačke tvornice u Lideru smo pisali prije mjesec dana, kada je plan izvršnog direktora Olivera Blumea još bio predmet ozbiljnih nesuglasica između uprave, radnika, vlasnika i političkih predstavnika.

Tada su obitelji Porsche i Piëch, koje preko Porschea SE imaju ključan utjecaj na Volkswagen, pojačale pritisak na upravu da ubrza restrukturiranje. Hans Dieter Poetsch, predsjednik nadzornog odbora Porschea SE, upozorio je da se Volkswagen nalazi na povijesnom raskrižju.

Sada je dogovor postignut, a nadzorni odbor Volkswagena jednoglasno je odobrio plan.

– Nadzorni odbor jednoglasno je odobrio budući plan koji je danas predstavila uprava. To je snažan signal za budućnost Volkswagen grupe – izjavio je Blume.

Ipak, dogovor ne znači da su njemački pogoni spašeni. Volkswagen je objavio da budućnost tvornica u Hannoveru, Emdenu, Zwickauu i Neckarsulmu nakon 2030. nije zajamčena. Njihovo eventualno zatvaranje predstavljalo bi povijesni presedan jer Volkswagen nikada prije nije zatvorio punokrvnu tvornicu u Njemačkoj. Za kompaniju je to posebno osjetljivo pitanje jer su njemački pogoni desetljećima bili temelj njezina industrijskog sustava. No visoki troškovi proizvodnje i višak kapaciteta sada postaju sve veći problem.

Kineska konkurencija pritišće sa svih strana

Volkswagen je posebno izložen promjenama na kineskom tržištu, jednom od njegovih najvažnijih tržišta. Kineski proizvođači automobila više nisu samo lokalna konkurencija, nego sve snažnije ulaze i na europsko tržište, osobito u segmentu električnih vozila.

Grupacija, osim Volkswagena, okuplja Škodu, SEAT, Cupru, Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche i Ducati, pa problemi matične kompanije imaju posljedice na cijeli koncern.

S ukupno oko 100 tisuća ukinutih radnih mjesta Volkswagen sada postavlja novi rekord u restrukturiranju automobilske industrije. General Motors je 1991. godine ukinuo oko 74 tisuće radnih mjesta i zatvorio 21 tvornicu, dok je tijekom restrukturiranja 2009. godine najavio dodatno smanjenje globalne radne snage za oko 47 tisuća zaposlenih. Ford je 2002. godine najavio ukidanje oko 35 tisuća radnih mjesta i zatvaranje pet tvornica. Volkswagenov plan sada ih sve nadmašuje.

Blume dobio zeleno svjetlo, ali problemi ostaju

Dogovor s radnicima važna je pobjeda za Blumea, no rezanje broja zaposlenih samo po sebi neće riješiti probleme Volkswagena. Kompanija mora smanjiti troškove, povećati produktivnost i riješiti problem viška kapaciteta, ali istodobno razvijati konkurentnije modele i odgovoriti na sve snažniji pritisak kineskih proizvođača.

Sindikat IG Metall ranije je upozoravao da se konkurentnost ne može vratiti samo rezanjem troškova, već da su potrebni privlačni proizvodi, inovacije i jasna strategija.

Volkswagen je sada napravio velik korak prema provedbi restrukturiranja. Ono što je prije mjesec dana bilo tek plan uprave sada je postalo dogovorena strategija. Sljedeći je izazov pokazati da će drastično smanjenje troškova biti dovoljno za povratak konkurentnosti njemačkog giganta.