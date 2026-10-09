Tvrtke i tržišta

Đuro Đaković Aparati završili u stečaju zbog 2,2 milijuna eura duga

9. listopada 2026.
Đuro Đaković Aparati završili u stečaju zbog 2,2 milijuna eura duga
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Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Plan restrukturiranja duga prema MORH-u nije prošao, račun je blokiran, plaće nisu isplaćene, a poslovanje tvrtke praktički je stalo

Tvrtka Đuro Đaković Aparati završila je u stečaju nakon što je propao pokušaj restrukturiranja više od dva milijuna eura duga prema državi. Trgovački sud u Osijeku otvorio je stečajni postupak nad slavonskobrodskom tvrtkom 6. listopada, nakon što je još u srpnju obustavljen predstečajni postupak. Za stečajnu upraviteljicu imenovana je Lovorka Juranović.

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#Đuro Đaković Aparati#Lovorka Juranović#Ministarstvo Financija#Morh#Stečaj#Dugovanja
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