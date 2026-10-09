Đuro Đaković Aparati završili u stečaju zbog 2,2 milijuna eura duga

Plan restrukturiranja duga prema MORH-u nije prošao, račun je blokiran, plaće nisu isplaćene, a poslovanje tvrtke praktički je stalo

Tvrtka Đuro Đaković Aparati završila je u stečaju nakon što je propao pokušaj restrukturiranja više od dva milijuna eura duga prema državi. Trgovački sud u Osijeku otvorio je stečajni postupak nad slavonskobrodskom tvrtkom 6. listopada, nakon što je još u srpnju obustavljen predstečajni postupak. Za stečajnu upraviteljicu imenovana je Lovorka Juranović.