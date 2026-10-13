Formalno zaključen izlazak Fortenove s maloprodajnog tržišta u Srbiji

Sredinom rujna Fortenova grupa i kompanija Alta Retail sklopili su ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela u Idea marketima

Fortenova grupa u utorak je izvijestila da je formalno zaključen njezin izlazak s maloprodajnog tržišta u Srbiji prodajom poslovnih udjela u Idea marketima d.o.o te još četiri društva.

Nakon ispunjenja svih uvjeta definiranih prodajnom dokumentacijom i formalno je zaključen kupoprodajni proces kojim je kompanija Alta Retail stekla poslovne udjele u Idea marketima te još četiri društva Fortenova grupe čije je poslovanje vezano za maloprodajne aktivnosti u Srbiji. Riječ je o tvrtkama Enna Fruit Grocka Beograd (dobavljač voća i povrća), Super kartica Beograd, M-Profil SPV Beograd (nekretnine) i mStart Business Solutions Beograd (IT rješenja).

Time te kompanije postaju dio ALTA Retail-a čijim je ulaskom u maloprodajni sektor Alta Grupa napravila značajan iskorak u daljnjoj diversifikaciji poslovanja i uložila u tvrtke sa snažnim tržišnim pozicijama, prepoznatljivim brendovima i značajnim potencijalom za daljnji razvoj, ističe se u priopćenju. Cilj je vlasnika, kako se navodi, kompanijama otvoriti novo poglavlje rasta kroz modernizaciju, poboljšanje procesa i inovacije.

Podsjetimo, sredinom rujna Fortenova grupa i kompanija Alta Retail sklopili su ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela u Idea marketima, a transakcija obuhvaća i kupoprodaju još četiri društva Fortenova grupe čije je poslovanje vezano za maloprodajne aktivnosti u Srbiji.

Član uprave i glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško tada je istaknuo kako je strategija Fortenova grupe u maloprodaji biti vodeći trgovac na tržištima na kojima posluju. Za dostizanje toga cilja u Srbiji, kako je rekao, potrebna su značajna ulaganja u dugom vremenskom periodu. Stoga su donijeli odluku o izlasku iz maloprodajnog poslovanja u Srbiji.

- To nama povećava kapacitete i fokus za dugoročno jačanje naših pozicija na tržištima na kojima već imamo vodeća mjesta i koja su uglavnom vezana za euro kao valutu – poručio je tada Peruško, zahvalivši zaposlenicima tih tvrtki obuhvaćenih transakcijom.