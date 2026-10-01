Senczuk odlazi iz Studenca, Teo Vujčić novi predsjednik Uprave

Teo Vujčić ima dugogodišnje iskustvo u vođenju, restrukturiranju i transformaciji velikih maloprodajnih i FMCG sustava

Nadzorni odbor Studenca danas je imenovao Tea Vujčića predsjednikom Uprave Studenca. Vujčić preuzima odgovornost za poslovanje i strategiju kompanije, uključujući financijsko i troškovno restrukturiranje. Na toj će poziciji naslijediti Michala Senczuka, koji nakon osam godina odlazi iz kompanije.

Teo Vujčić ima dugogodišnje iskustvo u vođenju, restrukturiranju i transformaciji velikih maloprodajnih i FMCG sustava. Tijekom karijere vodio je Zvijezdu i Dijamant, a 2017. preuzeo je vođenje Konzuma, u jednom od najzahtjevnijih razdoblja njegova poslovanja, tijekom restrukturiranja Agrokora. Potom je kao savjetnik izvanrednog povjerenika za maloprodaju sudjelovao u pripremi i provedbi planova održivosti maloprodajnog segmenta, a svoje iskustvo nastavio je graditi na vodećim pozicijama vezanima uz transformaciju i razvoj maloprodaje u Hrvatskoj i regiji.

– Studenac ulazi u važnu fazu u kojoj je snažno operativno vodstvo, uz konkretno iskustvo u restrukturiranju maloprodajnog poslovanja od posebne važnosti. Nadzorni odbor dao je Teu Vujčiću mandat za vođenje kompanije, svakodnevnog poslovanja i financijskog restrukturiranja te vjerujemo da ima znanje i iskustvo potrebno za postavljanje temelja dugoročno održivog poslovanja – izjavio je Tomislav Tomljenović, predsjednik Nadzornog odbora Studenca.

Nadzorni odbor također je zahvalio Michalu Senczuku na njegovu doprinosu kompaniji tijekom proteklih osam godina.

– Preuzimam vođenje Studenca svjestan odgovornosti i izazova koji su pred kompanijom. Moji su prioriteti osigurati kontinuitet poslovanja i opskrbe naših trgovina, nastaviti otvoren i konstruktivan dijalog s dobavljačima, bankama i drugim vjerovnicima te voditi financijsko i troškovno restrukturiranje koje će stvoriti uvjete za dugoročno održivo poslovanje. Studenac ima važnu ulogu za svoje kupce i zajednice u kojima posluje i predan sam tome da kompaniju uspješno provedem kroz ovu fazu te postavim čvrste temelje za njezinu budućnost – rekao je Vujčić prilikom imenovanja na novu poziciju.