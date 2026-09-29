Raspoloženje u hrvatskom gospodarstvu osjetno poboljšano u rujnu

Osim dobro ocijenjene klime u hrvatskom gospodarstvu, optimizam vlada i u vodećim članicama EU, osim Francuske i Italije

Klima u hrvatskom gospodarstvu osjetno je poboljšana u rujnu, uz val optimizma u industriji i procjenu poslovnih čelnika o snažnijoj proizvodnji i višim prodajnim cijenama u predstojećem razdoblju, pokazalo je u utorak istraživanje Europske komisije.

Indeks ekonomske klime (ESI) u Hrvatskoj porastao je u rujnu za 4,1 bod u odnosu na vrijednost u kolovozu i iznosio je 108,8 bodova, izračunala je Komisija.

Na vrhuncu ljeta njegova vrijednost bila je gotovo nepromijenjena, nakon tek blagog poboljšanja u lipnju.

Na početku jeseni, prema rastu indeksa za šest bodova u odnosu na kolovoz, povećan je val optimizma, pokazalo je istraživanje u industriji.

Trend u proizvodnji trebao bi se po procjeni poslovnih čelnika znatno poboljšati u predstojećem razdoblju, unatoč slabijoj ocjeni narudžbi. Prodajne cijene trebale bi pak biti osjetno više, predviđaju.

Osjetno je poboljšano i raspoloženje u maloprodaji, uz rast indeksa za 3,5 bodova. Poslovanje je u prethodna tri mjeseca bilo znatno bolje no što su menadžeri očekivali, pokazalo je istraživanje.

Poboljšana je i klima u uslužnom i građevinskom sektoru, prema rastu indeksa za 3,2 boda. Potražnja za uslugama bila je u ljetnoj sezoni bolja no što se očekivalo, a menadžeri su optimistični i u prognozama za razdoblje do kraja godine.

Građevinari su bolje ocijenili knjige narudžbi nego na kraju ljeta.

Građani su pak osjetno suzdržaniji, sudeći prema vrijednosti indeksa većoj za samo 0,3 boda. Očekuju lošiju financijsku situaciju kućanstava u idućih 12 mjeseci i signaliziraju izraženiju sklonost štednji. Inflacija bi pak po njihovim predviđanjima trebala ubrzati.

Menadžeri namjeravaju stati na kočnicu u zapošljavanju u predstojećem razdoblju, prema padu indeksa EEI za dva boda u odnosu na kolovoz, uz znatno produbljenu neizvjesnost u poslovanju, iskazanu u rastu indeksa EUI za 4,3 boda.

Optimizam u Španjolskoj

U skupini vodećih gospodarstava eurozone najviše je u rujnu poboljšana ekonomska klima u Španjolskoj, uz rast indeksa ESI za 3,4 boda. Poboljšanje je bilježila i Njemačka, ali osjetno blaže, prema rastu ESI-ja za samo 0,6 bodova.

U Francuskoj ekonomska je pak klima zamjetno pogoršana, uz pad indeksa za 1,7 bodova. Pad njegove vrijednosti bilježila je i Italija, ali osjetno blaži, za 0,8 bodova.

U skupini vodećih gospodarstava izvan eurozone poljski ESI signalizira blago pogoršanje, uz pad vrijednosti za 0,4 boda.

Na razini eurozone i EU-a ekonomska klima blago je pogoršana na početku jeseni, prema padu vrijednosti indeksa za otprilike pola boda, još dublje ispod dugoročnog prosjeka.

Suzdržanost su pokazali u prvom redu građani dok je raspoloženje poslovnih čelnika bilo, više-manje, stabilno, pokazuje istraživanje EK.

Menadžeri u eurozoni namjeravaju osjetno zakočiti zapošljavanje, uz pad indeksa EEI za 1,3 boda. Sličan trend signaliziraju i poslovni čelnici na razini EU-a, ali osjetno blaži, prema padu vrijednosti EEI-ja za 0,6 bodova.

Svi sektori signaliziraju i produbljenu neizvjesnost u poslovanju, prema rastu indeksa EUI za 1,2 boda u odnosu na kolovoz.

Komisija navodi da je podatke za istraživanje prikupljala od 1. do 21. rujna, u uvjetima produbljene neizvjesnosti u posrednim pregovorima Irana i SAD-a o završetku rata.